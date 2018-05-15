EF國際文教機構：女性進修趨勢 帶動海外遊學市場

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女性進修比例超越男性，帶動海外遊學市場。2016年美國教育測驗服務社（ETS）發布的多益數據顯示，考生男女性別比例已從2011年的6:4到2016的4:6，女性學員有增加並超越男性趨勢，顯示現今女性越來越在意自身的競爭能力。

另文化大學推廣教育部與終身學習研發機構華岡興業基金會於2014年的調查，文大推廣部十年來的學員性別女男統計為7:3，彰顯了現今女性學習風氣遠高於男性的趨勢。

針對女性職場進修，EF國際文教機構總經理楊愛麟表示：「消費者選擇的職場進修分為兩種目的，一是興趣、二為職場升遷，所以大抵以考取專業證照及學習語言為主。隨著企業全球化影響，主管及同事有可能不再侷限於本國人，學習外語，有助於職場跨文化溝通。

EF的內部資料指出，參與EF成人海外遊學的學員中，女性占六成，這再次顯示，女性對於主動提升自我能力的意識較男性抬頭。這些學員中多為利用職場轉換跑道之際，利用參與短期遊學的機會，踏出舒適圈、體驗海外生活，同時增進語言能力及國際觀。」

除了短期海外遊學，現今國人也會利用職場轉換空檔或休長假期間，以旅遊的方式沉澱自己。交通部觀光局104年至107上半年出境旅客統計指出，近年來女性出國人次節節攀升，24到39歲的國人中，旅遊出境人次女性較男性多出共210萬人次，另外調查也顯示，女性出國年齡層分佈年輕化。

楊愛麟說：「遊學是讓旅遊具有多元意義的方式之一，目前的遊學市場中，女性學員的比例高過於男性，這跟近年女性意識抬頭有關，更多的女性不以婚姻為唯一依歸，所以會更注重自身能力提升。」

(中時 )

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