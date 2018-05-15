推廣雲林沿海傳統文化 麥寮王船祭開跑

2018年05月15日 11:20 中時 張朝欣

雲林縣麥寮鄉公所為推廣雲林沿海傳統信仰文化，15日在中興村舉辦「麥寮王船祭迎王接旨大典」，首度由鄉公所、鎮安宮與台塑六輕等地方企業共同合作擴大舉行，正式開啟王船祭系列活動序曲。

雲嘉沿海地區靠海漁村的王船信仰興盛，包括嘉義縣東石、布袋與雲林縣台西、麥寮等4鄉鎮均屬五年千歲信仰，其中麥寮鄉鎮安宮迎王與送王船慶典歷史悠久，兼具在地獨有文化特色。

「麥寮王船祭迎王接旨大典」15日展開，由鄉長許忠富與鎮安宮主委許世益擔任主典官，後續包括王船的開斧與興造、王船遶境巡視、以及最後慶典高潮送王船等科儀活動。

鄉長許忠富表示，王船祭是麥寮鄉推動在地文化傳承的一大特色，也是保存當地信仰的最大亮點，藉由系列活動串聯各方資源，讓外界知道麥寮不僅在產業經濟有所進步，對於文化的傳承也投入諸多心力。

王船祭典主要是迎請「王爺」代天巡狩來凡間視察民情，祈求闔境平安、四時無災。隨著信仰的演化，王爺的神格內涵也不斷轉化，衍生出祈福與謝恩，同時深化社區居民對於信仰的虔誠與精神的寄託。

鎮安宮主委許世益說，鎮安宮已有百年歷史，迎王與送王活動是麥寮地區一大盛事，以往是中興與三盛3大部落共同舉辦，此次首度與鄉公所、地方企業結合擴大舉行，共同推廣雲林沿海獨特的宗教信仰與傳統文化。

(中時 )