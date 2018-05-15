加薪10元救經濟？ 賴清德幹話連發惹眾怒

行政院長賴清德。(圖/趙雙傑攝)

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中時電子報
/綜合報導

國內低薪問題嚴重，行政院長賴清德昨率副院長施俊吉等人召開記者會，今年首季實質總薪資每月59852元，創歷史新高，並說，由於外勞薪資比較低，所以拉低了全國平均薪資；為救低薪，將現行基本工資時薪140元，再予調高為150元，遭網友痛批「幹話王」、「原來原來5萬9852元以下的都是外勞」、「10元竟可以救薪資」。

台經院景氣預測中心主任孫明德接受《聯合報》報導時表示，主計總處公布的今年首季實質總薪資，除了薪水，還包括年節、年終、紅利、績效等獎金；獎金今年有、明年未必有，數字高低每年可能各不同，政府公布這個數字，實質意義不大，未必反映出台灣員工的薪資成長，也與一般上班族的感受差距很遠。

文化大學法律系教授邱駿彥也說，現行基本工資未反映勞工真實薪資，基本工資調高了，但一般勞工薪水沒往上調是沒有用的，政府應想辦法讓企業真正的替勞工加薪；此外，時薪往上調後，雇主可能會減少雇用部分工時勞工意願，恐對部分工時勞工造成影響。

網友痛批，「原來原來5萬9852元以下的都是外勞，哭哭」、「公布一次漲一萬，最好每個月出來說明公告」，還有網友說，「幹話王專挑好幹的幹，台灣正在民盡之亂，唉～」、「面對長年低薪的問題，該如何解決？答：換掉總統府裡頭的那些人就可以解決了」、「睜眼說瞎話」。

(中時電子報)

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