李克強訪日重要時刻 林郁方批謝長廷：竟回台過生日

2018年05月15日 11:28 旺報 潘維庭

駐日代表謝長廷日前返國述職，子弟兵並為他過生日宴，國政基金會外交及國防組召集人林郁方15日表示，大陸總理李克強訪日，日相安倍晉三高規格接見，「你（謝長廷）這時沒有留在東京蒐集資料，了解大陸與日本是否達成什麼樣特別協議，對我們的衝擊如何，竟然留在台北過生日，還跟姚文智講要好好準備選台北市長」。林郁方批評謝長廷，這種政治任命的駐外代表，心裡到底有沒有國家利益？

國政基金會15日舉行「蔡英文執政兩周年檢討：難堪的國安成績單」記者會，林郁方做出以上表示。林郁方也批評，謝長廷現在擔任駐日代表，我們漁民沒辦法在沖之鳥礁捕魚，連李克強訪日這種重要時刻，謝長廷竟然也沒留在日本，「你是關心對姚文智的選情和自己的生日，遠超過對中華民國與日本關係的重視嗎？」

林郁方也批評，蔡政府外交搞不好，除了沒處理好兩岸關係，增加許多政治任命的駐外人員，非常不稱職、心不在焉。

他也批評，蔡總統對大國懷抱不切實際的幻想，尤其對美日的幻想非常嚴重，認為它們跟大陸對峙愈來愈嚴重，台灣可以在中間獲得很多利益。

結果，莫迪與習近平在湖北見面了，李克強訪問日本了，也達成海空聯絡機制。林郁方指出，蔡政府對大國矛盾的結果誇大了，卻低估它們解決矛盾的能力，反會造成我們國家人民利益的損失。

(旺報 )