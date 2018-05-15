NBA》三巨頭83分 勇士輕取火箭西決先聲奪人

杜蘭特攻下38分，帶領勇士客場擊敗勇士，西區決賽先聲奪人。(美聯社)

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中時電子報

萬眾矚目的西區決賽首戰在休士頓豐田中心點燃戰火，杜蘭特豪取37分，克雷湯普生飆進6顆三分球，貢獻28分，加上史提芬柯瑞挹注18分、8助攻，三巨頭合力攻下83分，率領衛冕軍勇士在客場119比106擊敗例行賽全聯盟戰績最佳的火箭，先聲奪人系列賽取得1比0領先優勢。

西區決賽首戰勇士三巨頭合力攻下83分，順利擊敗火箭，賽後全隊擊掌慶賀。(美聯社)

西決首戰幾乎是杜蘭特與哈登兩人的對決戲碼，杜蘭特力拼40分鐘，27投14中，砍進3顆三分球，攻下全隊最高37分，克雷湯普生更加神勇的上場43分鐘，滿場飛奔的他18投9中，除了28分外，還抓下4籃板、2助攻、2抄截，史提芬柯瑞的火力雖然不兇猛，但仍有6籃板、8助攻、2抄截，至於開賽沒多久就被吹技術犯規的卓雷蒙格林，9籃板、9助攻、2抄截、2阻攻，深陷犯規麻煩的伊戈達拉11分、4籃板。

杜蘭特賽後受訪時表示，全隊今天打得非常好，第三節不讓對方在三分線外找到手感，贏得這場比賽對我們而言相當重要。

例行賽交手3次拿下2勝的火箭，西區決賽首戰就踢到鐵板，哈登獨拿41分、4籃板、7助攻，雖然對決杜蘭特稍佔優勢，但球隊最終輸掉比賽，也拱手讓出主場優勢，保羅23分、11籃板，卡培拉12分、6籃板。

(中時電子報)

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