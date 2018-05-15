499之亂 高市獨立總工會理事長張緒中嗆「鄭優下台」

2018年05月15日 12:31 中時 李義

高雄市獨立總工會理事長張緒中猛烈抨擊499之亂，點名鄭優應下台負責。（李義攝）

議會國民黨團總召許崑源抨擊政府，眼見影響選情才處理。（李義攝）

高雄市獨立總工會、兼中華電信台灣南區分公司企業工會理事長張緒中，14日偕高雄市議會國民黨團舉行記者會，猛烈抨擊499之亂，指「評選台灣幹話王之王，一定是鄭優」，嗆說「鄭優下台」，否則就是沒政府了。

張緒中在記者會上火力全開，指499之亂是高層作亂、消費者受難、基層員工落難，一家年賺近500億的公司，竟然公然違反勞基法，且投資的神腦國際公司董事長賴勁麟還是前勞委會副主委，這些人帶頭作亂，打臉小英總統。

張緒中說，難道只要政治正確就可以沒事嗎？才修完勞基法，就發生499之亂一天要加班逾7、8小時事情，中華電信賺錢卻如此對待員工是為富不仁。

他還嗆說「鄭優下台」，不撤換鄭優就等同民進黨政府向全國人民宣告「只要是自己人就可以違法」。並預告，今天是499最後一天，今晚10點打烊，呼籲勞工局及議員一起抓違法。

國民黨團總召許崑源也抨擊，根本是在玩弄勞工，質疑「政府怎麼了？沒有一件事情處理好」，見到499之亂影響選情，綠委才跳出來為人民說話。與會人士齊聲高喊「鄭優下台」聲中，結束記者會。

代理市長許立明表示，高雄市是全國第一個針對中華電信實施勞檢，5月11日勞檢迄今，已依勞基法開罰100萬元，在不影響消費者權益前提下，今天仍會持續進行勞檢，若有違法，不排除依勞基法第73條的累犯，處以最重裁罰100萬元外，再加重50％（即150萬元）。

許立明強調，保護勞工是施政一貫的態度，市府一定會主動保護勞工權益，未來勞檢人力也會加倍，遇類似狀況一定主動處理。

(中時 )