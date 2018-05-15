國際家庭日 教育部：全齡創意徵件活動今起跑

2018年05月15日 11:36 中時 林志成

今天5月15日是「國際家庭日」，教育部主秘朱楠賢上午在「515伸出手，牽起你和我」記者會上宣布，515國際家庭日全齡創意徵件活動正式起跑，使民眾可以更加認識家庭教育中心的功能及資源運用。

從1994年起，每年5月15日定為「國際家庭日」，以此提高各國政府決策和公眾對於家庭問題的認識，促進家庭的和睦、幸福和進步。

今年聯合國訂立國際家庭日的主題為「家庭與包容性社會」，因應社會發展趨勢與華人婚姻、親子、代間關係的轉化，不同關係、功能的家庭組合漸漸浮現。每一位家庭成員都同樣重要，無論年齡、性別、宗教或身心及經濟條件，要能給予個別差異的欣賞，以及尊重包容自己或他人的家庭。

今天記者會中，除影片介紹各縣市家庭教育中心外，也宣布徵件活動起跑，透過4個項目展開，以年齡區分不同的組別，透過家庭中不同成員的多重角色身分及轉換表達不同的立場及感受。包括：童顏童語(幼童組)、抖動青春(青少年組)、我們的故事(社會組)、家在一起(高齡、家庭組)。只要將照片、影片及文章投稿至活動粉絲專頁，即有機會獲得最高5000元禮券。

此外，各縣市家庭教育中心配合515國際家庭日到來，為增進民眾對家庭教育中心服務內容的認知與利用，特別規畫相關活動，歡迎民眾共襄盛舉，並能藉此了解家庭教育中心的服務內容。

譬如基隆市家庭教育中心於5月25日假基隆海洋廣場辦理「社區家庭日-家庭星光電影院」活動，以親職教育電影喚起家人及親子情感。桃園市家庭教育中心於5月26日假桃園市政府家庭教育中心辦理「愛家515─閱讀倡親職」講座，藉探討圖畫書內的家庭議題，帶入家人間的情感議題，反思自我的家庭經營方式。

(中時 )