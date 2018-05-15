台大雲林醫院創紀錄 救回猝死60分鐘病患

2018年05月15日 12:21 中時 周麗蘭

陳萬得（右三）獻花給主治醫師台大雲林分院心臟內科醫師邱富群（左三）。（周麗蘭攝）

陳萬得（右）、魏秋琴伉儷感恩救命恩人，陳萬得發願要像救命恩人一樣救人。（周麗蘭攝）

台大雲林分院可能救回失去呼吸心跳病患最久的紀錄，70多歲患者陳萬得上月參加佛教法會時昏倒猝死，幸運的是法會的師姐見狀幫他CPR，雲林縣消防局救護技術員接棒電擊及打強心針，台大雲林分院急診持續搶救，不放棄已經失去呼吸心跳60幾分鐘的他，生命之鏈完美連結，陳萬得在24小時從昏迷指數3清醒，住院20天活著清醒出院。

陳萬得4月17日參加法會結束身體不適，吃2顆舌下錠不見效，師兄攙扶他走路時昏倒猝死。

陳萬得妻子魏秋琴說，當時2名懂得心肺復甦術的兩個師姊見狀持續幫丈夫壓胸20分鐘，但直到救護車載走仍無恢復心跳。

受過高級救命術的雲林縣消防局急救技術員戴至隆火速接手，一人完成所有急救動作，包括6次電擊、打5次強心針，救護車一路飆車載送到台大雲林分院急診。

台大急診室主任江文莒、心臟內科醫師邱富群接棒搶救，在陳萬得失去呼吸心跳60幾分鐘後終於有了心跳，24小時內恢復意識。

邱富群表示，陳萬得有心血管疾病，但他猝死的主因是心律不整，他本人並不知道，院方為他裝上體內去顫器，康復後心臟功能雖只有正常人的35%，但他神智清醒行動自如，日後維持3個月追蹤一次即可。

臺大醫院副院長馬惠明表示，根據美國醫學會2016年發表的醫學報告，搶救回猝死最久的病患是47分鐘，陳萬得能夠恢復心跳又清醒出院的機率是10萬分之一。

馬惠明說，從死神手中搶救回陳萬得的例子是生命之鏈完美的鏈結產生的結果，包括盡快求救、立刻CPR、盡快電擊、盡早進行高級救命術、完整的復甦後照顧。

急診醫師江文莒表示，當心臟停止跳動沒有血流，超過4至5分鐘沒有恢復循環就會腦死，腦死後勉強救回來可能變成植物人，猝死30至40分鐘的病患能救活已很少，陳萬得猝死超過1小時還能夠健康出院，機率很低。

已經70多歲的陳萬得感恩並且發願，只要他還有能力，也要像救他的人一樣努力救人；他的妻子魏秋琴感性的說，感覺全天下的人現在都是他們夫妻倆的恩人。

(中時 )