太幸運！男墜樓壓壞小黃　運將嘆：天上掉下禮物

今（15）日上午8時許，基隆市1名吳姓男子從3樓墜下，當場壓壞下方行經的小黃，造成小黃引擎蓋凹陷、前窗破裂。（張穎齊翻攝）

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中時

今（15）日上午8時許，基隆市1名吳姓男子（27歲）疑似酒後闖進中正區平二路1處3樓空屋，並站在陽台大呼小叫，並不顧家人勸說，突然一躍而下，當場壓壞樓下的計程車，所幸吳男沒有生命危險，但苦主高姓運將則大嘆「30年來第1次遇到這天上掉下來禮物」，並說雖然倒楣，但還好救了吳男一命。

警方調查，吳男今早在3樓空屋閒晃遊蕩，疑似酒後在鬼吼鬼叫，附近民眾見狀報案，警方隨即通知家屬一同前往，並勸吳男別犯傻事，豈料吳男不予理會，仍從樓上墜下，不偏不倚壓到下方的正在行車經過的計程車，導致計程車的引擎蓋凹陷、前窗破裂，高姓運將在車內也嚇了一大跳。

吳男墜落後，頭部受到撞擊，隨即被救護車送往三軍總醫院基隆分院，之後再轉送基隆長庚醫院救治，所幸沒有大礙。

「真的是天上掉下來的禮物！」高男表示，今早本來要到附近載客，看到後方有救護車經過，便趕緊靠邊讓路，不料就有1個人從天而降，壓到他的車子，「砰」的一聲讓他嚇壞，這也是他駕駛計程車生涯30年來第一次看到這種狀況，並苦嘆道：「雖然很倒楣，但幸好救人一命！」

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