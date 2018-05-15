受惠自動化 中國企業獲利大進擊

2018年05月15日 11:53 中時電子報 綜合報導

由於中國面臨嚴重的缺工問題，越來越多的企業開始加速自動化技術生產，大規模採用自動化設備及工業機器人，按照此趨勢發展下去，未來中國製造業可望蛻變為高科技產業，在全球先進自動化技術將佔有一席重要之地位，同時還會帶動中國其他產業的創新，中國也將因此徹底擺脫傳統製造業，創造另一波新經濟奇蹟。

自從1970年代後期經濟開放後，中國經濟展現了驚人的成長。GDP從1978年不到2億美元，快速激增至2017年的13兆美元，6億人口得以順利脫貧。這樣的成就主要來自於兩股力量：大批的鄉村人口移居都市並且產業經濟整體發展，以及中國政府大額投資在工廠、基礎設施以及機械設備。

然而，自2005年來，前往城市尋找就業機會的鄉村移工成長幅度開始減緩。同時資本投資的快速擴張，也導致資本效益遞減，從資本流出率的增加即可獲得印證，生產力也因此而下滑，加上人口高齡化以及國營企業的獨攬，導致生產力成長更加減緩。

星展銀行集團研究部指出，自動化是提升生產力的關鍵，中國政府也意識到科技對於未來經濟成長與生產力的重要性，正傾國力衝刺自動化發展。中國國家主席習近平於2014年在中國科學院的一次演講中就提到了｢機器人革命｣，肯定自動化在提升生產力上的重要角色。

儘管自動化可望帶來實質改善，不過仍須留意轉換過渡期所衍生的問題，是否可以獲得妥善的解決，舉例來說，常規化生產與組裝工作已經自動化，是否會造成中階技術工作的就業率下滑、薪資成長遲緩，甚至社會不安定等等。中國政府必須採取有效的政策架構，以紓緩轉移的過程。

因此，透過職業訓練，以培養技術是非常重要的。中國的技職計畫如果與其快速發展的大學教育相較，是極度被忽略的。主要原因在於傳統的觀念仍認為職業訓練無異於黑手、工作環境不佳，及薪資微薄。此外，也有品質與關聯性的問題，例如訓練設備有限與課程內容過時。其結果是與已開發國家相較之下，職業訓練的參與率與結業率都極低。

其他可以採取的措施，則包括了財務補助與實質上的諮詢，也可以舒緩勞工在轉換工作方面的問題。其目的是為了避免產生長期負面的影響，並且為勞工提供足夠的支援，以協助其因應目前的自動化趨勢。

最重要的是政策的介入，將可以使得自動化促進繁榮發展，而避免重導其他已開發國家由於收入不均，而導致對自動化的抵制的覆轍。重新配置稅務制度，並且調整財富分配，則可能創造更平等的環境。

整體而言，中國產業技術提升所帶來的利益，將可以共所有人公平地共享，使得自動化的好處變為公眾利益。

(中時電子報)