馬英九改判有罪！ 徐巧芯：「辦藍不辦綠」寒蟬效應

徐巧芯表示，我們的司法檢調現在保護司法關說的人，並為了揭發者被判有罪而拍手叫好。(擷取自徐巧芯臉書)

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中時電子報
/整理報導

前總統馬英九被檢方起訴洩密案，一審獲判無罪，檢方提上訴後，高院15日審結宣判，改判馬英九4月，得易科罰金。馬前總統辦公室發言人徐巧芯表示，對高等法院的判決結果非常遺憾，也擔心監察委員陳師孟上任前宣示，要查辦審理馬案以及「辦藍不辦綠」的法官，是否已經在法界造成寒蟬效應。

徐巧芯於臉書表示，「判決出爐瞬間，北檢檢察長辦公室隨即傳出長達3秒的歡呼聲，聲音大到附近走廊都聽見。不過，馬英九除遭起訴涉洩密，北檢目前也如火如荼偵辦三中案、大巨蛋案、國發院土地案、富邦併北銀案等四大案。」

徐巧芯指出，「任何一位中華民國總統，都不可能讓他的行政院長看到媒體報導後，才倉促面對類似本案立法院長與反對黨大黨鞭聯手關說司法個案的事件，所以馬前總統當時電召行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強會商因應可能發生的憲政風暴，是一位負責的總統應做的事」。

結果現在司法檢調保護司法關說的人，而揭發者卻被判有罪而拍手叫好。然後他們現在打算「偵辦」更多「案件」，未來會怎麼發展？應該可以想像。徐巧芯強調，今天的法院判決代表「日後總統或行政院長面臨國家重大事件時，必須置若罔聞，否則就會被判有罪，處以徒刑」。

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯臉書

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