低薪5大原因又變幹話 包正豪飆：當我們白癡嗎

2018年05月15日 12:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

行政院長賴清德宣布，第三季基本時薪，可望從140元調至150元。對於國內低薪原因，政院指出「因為受全球化影響，台灣和大陸薪資水準逐漸驅同，但同時間南韓、新加坡則維持成長，所以產生差距。」對於低薪牽拖全球化，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書痛批「當我們是白癡嗎？」

政院指出，薪資沒有成長的五大因素包括：全球化、過度教育讓學歷貶值、移工增加拉低平均薪資，雇主有加薪但勞工無感，以及去年薪資已經顯著成長。

包正豪在臉書發文指出，所以南韓、新加坡不受全球化影響，只有台灣受影響......當我們是白癡嗎？連面對問題都不乾脆，非要文過飾非地拉大陸來當「壞人」，來合理化自己落後是「應該的」，是「被害的」，這種檢討真是TMD好棒棒。

包正豪說，沒看到針對原因的解決方案。「過度教育」被認為是造成低薪的主因，但解決方案當中沒有任何和過度教育有關的解方。所以這個政府的做法，是「說一套，做一套」，但為什麼我不奇怪呢？

移工拉低平均薪資的話，實在經不起檢驗。那是假設台灣勞工薪資都超過58K以上，但是身邊一堆人拿出身分證後，就發現原來他們是移工，因為拿不到58K的月薪啊！不管是有心還是無意，這個政府在尋找轉移焦點的替罪羊，大陸和移工。以我個人觀點來看，這是一種卑鄙的行為，但似乎已經成為民進黨的日常。

網友無奈回應「反正有問題，都是中共或大環境造成；有進步，都是執政黨的功勞」、「一整個又是幹話連連」。

(中時電子報)