震驚全日本！ 新潟7歲女童疑遭鄰居誘拐殺害

2018年05月15日 12:05 中時電子報 李靖棠

據每日新聞報導，前日在日本東北新潟縣JR越後線鐵路週邊，發現一具名為大桃珠生的7歲女童遺體，當地警方本判定為意外死亡，但經法醫解剖發現，女童疑似是遭人為殺害。新潟縣警已於稍早逮捕嫌犯、居住於當地的23歲上班族小林遼。警方懷疑，女童很可能是在放學回家途中，孤身一人時被拐走而遭殺害，目前全案仍在偵訊中。

事實上，根據日本警視廳統計資料顯示，去年一年間，受害人涉及13歲以下兒童的刑事犯罪，共有1萬5,721件；而以兒童為目標的綁架誘拐事件，則達到72件之多，雖數量相比十年前已有大幅減少趨勢，但仍讓日本各地警方和學校不敢大意。

警察加強巡邏、增加防治犯罪意識和結合民間團體等作法，卻始終無法百分百解決這些兒童犯罪，去年3月千葉縣才傳出一名越南籍女童在放學途中被拐走殺害，當時也引發不少的注意和呼籲。

本以為是誤闖平交道遭輾斃、法醫卻發現女童大桃珠生是遭人勒斃，並棄置於鐵路旁偽裝是意外死亡。經一日調查後，鎖定女童鄰居、外人印象為「彬彬有禮」的年輕上班族小林遼，是殺人案最大嫌疑犯，據日媒報導指出，小林遼雖然對外形象不差，但卻有曾對女童騷擾的紀錄留存。當地不少家人感到恐懼。但實際犯案原因和動機，新潟警方仍未有更新的說明。

(中時電子報)