空淨管家好幫手 龍華科大獲全國技專實務競賽冠軍

2018全國技專校院學生實務專題製作競賽決賽，龍華科大參賽師生共獲得1金1銀佳績。(龍華科大提供)

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龍華科大趙娟黛老師指導「空淨管家」團隊，在競爭激烈的商業群中脫穎而出，榮獲第一名殊榮。(龍華科大提供)
龍華科大李聯旺老師指導學生設計開發「自動煎蛋機器人」，在機械與動力機械群奪下第二名佳績。(龍華科大提供)

2018全國技專校院學生實務專題製作競賽，龍華科技大學表現亮眼，應用外語系趙娟黛老師指導「空淨管家」團隊，獲商業群冠軍。機械工程系李聯旺老師指導「自動煎蛋機器人」團隊，也奪下機械與動力機械群第二名佳績。

2018全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展，今年移師台中舉辦。競賽共有16個類群、全國61所技專院校1525件作品參賽，最後共有38所學校、153件作品入圍決賽。

獲得商業群冠軍的空淨管家，是由應外系老師趙娟黛指導，利用APP動態檢測使產品自動移動，隨時偵測室內空氣品質，並根據家中汙染點，自動移動進行空氣淨化，還可藉由紅、黃、綠等不同顏色，辨別空汙狀況。趙娟黛說，為了能夠落實產品研發與行銷，學生團隊除了進行市場調查、SWOT及五力分析，並做了行銷策略規畫、財務分析表等。該項作品在2017年全國大專院校學生創意與創業競賽中獲得冠軍，2017年高雄國際發明展也獲銀牌獎，今年更獲得教育部大學校院創新創業扎根計畫優選補助。

獲得機械與動力機械群銀牌的自動煎蛋機器人，利用步進馬達及加熱片，結合Arduino控制板的機電整合方式，完成自動煎蛋機器人的設計與實體開發。該設計去年即奪下第三屆全球傳動智能自動化創意實作競賽亞軍，目前並已申請國內發明及新型專利，將相關技術移轉給廠商，具有相當大的發展潛力。

龍華科大葛自祥校長特別恭賀師生團隊獲獎，並肯定他們的優異表現，為校爭光。(楊宗灝)

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