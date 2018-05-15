《全台最速報》馬英九被訴洩密案 高院逆轉改判4月

2018年05月15日 12:10 中時電子報 綜合報導

◎馬英九被訴洩密案 高院逆轉改判4月

前總統馬英九被檢方起訴洩密案，一審獲判無罪，檢方提上訴後，馬到高院應訊時火力全開痛批檢方起訴他是誣造不實的事來「打稻草人」，高院15日審結宣判，改判馬英九4月，得易科罰金。

◎柯P民調下滑 丁守中：已呈現死亡交叉

台北市長柯文哲為兩岸論述道歉惹議，最新民調已落後國民黨參選人丁守中，丁上午受訪回應，民調高高低低，當做參考就好，但確實可看到整個趨勢，柯文哲在往下，丁守中在往上，「已呈現死亡交叉了」，不過柯文哲畢竟掌握行政資源，他仍會戒慎恐懼。

◎499資費亂怕了！中華電：15日截止絕不延長

499「雙飽」熱潮未退，今（15）日是電信三雄原訂退場的最後一天，中華電信今日早上9:30分召開說明會，行銷副總經理林文智表示，499元雙飽資費15日截止、絕不延長。

◎虎爸農莊共榮作物栽培法 倡導自然和諧精神

2018台中世界花卉博覽會，正緊鑼密鼓籌備中！外埔園區打造一座兼具農業生產、農業生活及農業生態「三生」的「虎爸農莊」，聚集自然綠意與農業生命力；採用天然「共榮作物栽培法」，利用混合種植忌避植物的有機栽培模式，不用農藥與化學肥料，展現花博主題GNP和諧發展的精神。

(中時電子報)