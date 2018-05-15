響應國際家庭日 北市舉辦系列講座、草地園遊會

北市同志公民活動與婚姻平權大平台合作，舉辦系列講座、論壇和草地音樂會，提倡各種樣貌的家庭都應尊重。（陳燕珩攝）

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5月26日到「國際家庭日草地園遊會」攤位闖關，有機會獲得限量300分的環保野餐墊。（陳燕珩攝）

呼應5月15日「國際家庭日」，北市同志公民活動與婚姻平權大平台合作，舉辦一系列講座、論壇和草地音樂會活動，呼籲「家家好家、有愛成家」，今活動記者會現場，請來同志、單親、新移民、重組家庭等代表出席，傳達各種多元樣貌的家庭，都應被平等重視、包容對待。

今年聯合國國際家庭日活動主題訂為「家庭與包容性社會」，北市推出系列文化講座，5月16日將討論粉紅經濟起飛，23日談論當代藝術中的LGBTQ，29日則邀請年輕人、設計師，看他們如何用創意表達訴求，化為婚姻平權中的力量。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，5月25日舉辦的國際修法論壇中，將邀請荷蘭、法國和澳洲等國會推動法案的議員，分享推動婚姻平權的經驗，機會難得，有興趣的民眾不要錯過。

這次活動的重頭戲「國際家庭日草地園遊會」，則在5月26日下午2點在華山大草原舉行，不僅有親子瑜珈活動，還請來海苔哥哥、雷夢哥哥與小朋友同樂，另外創作才子阿超、金曲獎得主盧凱彤也將到場演出，活動精采可期。

除了表演活動，現場有46個與人權、性別、環保和文創相關的攤位，還有商家設置的彩虹市集，民眾可到攤位闖關，蒐集9個「獨角獸」印記，換取限量300分的環保野餐墊，希望民眾多多參與，對多元家庭有深入的認識。

(中時 )

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