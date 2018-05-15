政院推「新經濟移民法」 補足12萬中階外籍技術缺工

2018年05月15日 13:11 中時 張理國

為吸引外國人才人力，行政院今天推出「新經濟移民法規劃」，預計在6、7月完成草案，並在下會期送立法院審議。新經濟移民專法主要為補足國內中階技術人力約12萬名缺工，國發會主委陳美伶表示，目前中階外籍技術人每年含僑外生、海青班等供給約1萬多人，但有沒有需求還要再衡量。

新經濟移民法規劃重點，包括引進四類外籍人才、人力，其中包括外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民及海外國人及其後代；其中全新的部分在於「中階外籍技術人力」，國發會報告指出，2017年8月我國總缺工21.8萬人人（不含農林漁牧業)，其中，中階技術人力缺工12萬人，占55%；中階技術人力之缺工中，主要分布於製造業，占53%；其中又以電子零組件製造業職缺最多。

為滿足12萬缺工需求，國發會規劃從3個層面吸引人才，包括留用具技術能力僑外生；留用具中階技術基層外籍人員；直接引進中階外籍技術人力。但相關規劃以薪資水準列為基本門檻，產業人力中「技術員、助理專業人員、技藝人員及機械操作及組裝人員」需達平均總薪資第70分位，也就是4萬1393元才合乎規定；社福人力的「健康照顧人員」平均總薪資也要達到第70分位，也就是長照2.0計畫照顧服務員月薪3萬2000元水準，陳美伶說，中階外籍技術人力的評點中，薪資是必要條件。

對於外界質疑，產業人力薪資41393，社福人力薪資要達32000，雇主要支付的薪資會不會太高而找不到人，行政院長賴清德表示，因為這些人是中階技術人力，跟一般外籍人力不同，這樣的薪資水準應該是合理的，至於雇主反應如何，還要再觀察。

國發會規劃中階人力移民，將採總量管制，訂定產業別配額及總量管制，且須經雇主公告一定期間內，國內確有聘僱必要者；另採「評點制」相關人員需符合資格具有證照。在永久居留部分，必需連續居留7年、平均每年183天；歸化則依照國籍法辦理；中階人力的配偶及子女依規可來台依親。

(中時 )