美媒：美放過中興 換中國減徵農產品關稅

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在大陸經貿談判團赴美前夕，美國總統川普日前表態要讓受到美國商務部制裁的大陸電信設備製造商中興通訊「快速恢復業務」，被外界視為營造良好談判氛圍。美國《華爾街日報》引述知情人士報導稱，暫緩制裁中興是因為美中正在談條件，希望藉此換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關稅，避免危及共和黨11月中期選舉。

美國總統川普日前在推特發文表示，大陸國家主席習近平和他正共同努力向中興公司提供迅速恢復業務的辦法。他已指示美商務部處理此事。對此，《華爾街日報》引述知情人士報導稱，美中正在談條件，以暫緩制裁中興，換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關稅。

報導稱，北京以農產品關稅反制美方對鋼鋁製品加徵關稅後，川普政府擔心這會引起美國農民反彈，進而危及共和黨在11月中期選舉保住參眾兩院掌控權的努力。

路透社也引述匿名消息人士的話說，中國已在原則上同意，進口更多美國農產品，以換取華盛頓減緩對中興的制裁。如果雙方談成條件，美國晶片商高通(Qualcomm)以392億美元收購恩智浦(NXP)半導體一案，也可能獲北京加速放行。中國商務部已承諾，若美方減緩對中興下手力道，中方將立即重啟高通並購案審查。

白宮副發言人拉傑‧沙阿當地時間14日表示，中興公司問題是美中複雜雙邊關係的一部分，美國總統川普已下令美商務部基於美國的法律法規處理此事。中興公司問題涉及兩國關係中經濟、國家安全等領域，是中方非常重視的一個問題，中方在各層面對話中均提及此事。

(中時 )

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