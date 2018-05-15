民調勝柯P 丁守中：已呈現死亡交叉

2018年05月15日 13:01 中時 陳燕珩 、 鄧博仁

國民黨台北市長參選人丁守中15日參與大安文山區市議員參選人李柏毅舉辦「幼幼足球、運動發芽」活動，除了特別贈球給書宜幼稚園的學童們，並且會擔任一日陪練員。活動最高潮是足球PK射門，丁守中擔任守門員，讓小朋友練習射門，不料第一球就被射中。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人丁守中15日參與大安文山區市議員參選人李柏毅舉辦「幼幼足球、運動發芽」活動，除了特別贈球給書宜幼稚園的學童們，並且會擔任一日陪練員。活動最高潮是足球PK射門，丁守中擔任守門員，讓小朋友練習射門，不料第一球就被射中，後來乾脆故意讓小朋友射門成功。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人丁守中（後）15日參與大安文山區市議員參選人李柏毅舉辦「幼幼足球、運動發芽」活動，除了特別贈球給書宜幼稚園的學童們，並且會擔任一日陪練員。被問到民調超越現任市長柯文哲，他簡單回應，民調參考就好。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲為兩岸論述道歉惹議，最新民調已落後國民黨參選人丁守中，丁上午受訪回應，民調高高低低，當做參考就好，但確實可看到整個趨勢，柯文哲在往下，丁守中在往上，「已呈現死亡交叉了」，不過柯文哲畢竟掌握行政資源，他仍會戒慎恐懼。

柯文哲上午談到行政資源，稱自己出門都只帶一個隨扈，反倒是丁守中身邊很多人，看起來資源更多。對此，丁守中反嗆，柯P完全不動腦筋、不做調查，他向來都是單槍匹馬，現在是黨部說他已是市長候選人，才安排1、2個助理陪他，他很多時候還是一個人，「可見柯文哲很愛亂講話。」

外界認為，柯文哲近期民調下滑，是受兩岸論述道歉影響，之後可能再回升。丁守中說，民調確實會高高低低，尤其柯有現任優勢，還用行政資院辦老人出遊活動，一直出團到選舉前，另外中央也是民進黨執政，都顯示這是一場不對等的選戰。

不過，丁守中也強調，政治人物最重要的就是誠信，但誠信破產的時候 政治人物就破產了，沒什麼好信賴了。

針對民進黨選對會明天將決定是否繼續與柯文哲合作，柯上午受訪時說，不懂民進黨的邏輯，若綠營不禮讓他，難道要禮讓丁守中嗎？對此，丁守中笑說，他從來不用靠任何人禮讓，一向靠自己努力，柯過去受綠營禮讓而勝選，但他現在與民進黨志不同道不合，那是他們的事情，自己仍會全力以赴。

丁守中也談到，柯文哲在議會備詢稱希望大巨蛋在選前解決，「我覺得很荒謬」，大巨蛋擺爛3年，光是除繡就要17億，卻要到選前才解決，代表柯文哲沒有解決問題的能力，虧他還自居萬獸之王，可見柯很自大、有妄想症。

針對新黨主席郁慕明不滿柯為兩岸一家親道歉，表明會支持藍營。丁守中說，泛藍要大團結，相信可以得到郁主席的支持。對於國民黨喊出「執政過半」，丁強調，藍營要振衰起敝，中華民國要止跌回升，國民黨執政縣市一定要過半。

(中時 )