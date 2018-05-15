MLB》不再輕易被滑球拐 洋基法官再進化

賈吉延續去年的火燙手感，打擊率破3成、還有11轟。(美聯社)

友善列印
中時電子報

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)去年破繭而出，但他成長的腳步，可沒因此而停下，大聯盟記者艾德勒(David Adler)指出，賈吉今年3項數據有顯著進步，值得一提是，去年對曲球和滑球打擊率僅2成05的他，本季面對這兩種球路，打擊率高達3成64。

賈吉上季揮出52轟，同時也吞了208次三振，不擅長打滑球系列球路，是原因之一。資料顯示，賈吉去年對滑球跟曲球，200打數41安，被三振103次，領K的機率達44.2%；在美聯分區系列賽對印地安人時，賈吉遭印隊投手用滑球修理，12打數盡墨，吞下11K。

賈吉不擅打滑球，當同時不擅打滑球、揮空率也達22.7%的史坦頓(Giancarlo Stanton)加入時，曾有美國媒體建議洋基，不要把他們棒次排在一起。不過，賈吉今年改善了這個缺點，總計44打數有16安，被三振率也下降到35.2%。

「重要的是，不要去打犀利的滑球。」賈吉表示，自己其實沒有做太多改變，只是維持打擊策略，把犀利滑球選掉、鎖定失投球攻擊，這也是他一直以來都在做的事，「如果有人投出犀利的滑球，很難把它打好，所以得等待膝蓋附近或偏高的球，再做攻擊。」

洋基打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)則透露，賈吉做的改變，就是提前做好打擊的準備，「當他提前做好準備，他能更精確的選球，反之會無法準確判別球路，而攻擊到壞球。」進一步看到賈吉追打偏離好球帶滑球的比例，也從去年16.6%降到11.1%。

賈吉選球更精確，不隨意攻擊偏離好球帶太多的球路，被三振率也從去年38.4%、降到今年36.5%，打擊率也維持在高檔的3成11，另有11轟。現在的賈吉，無疑是洋基陣中最強悍的打者之一，只是他去年也是開季一鳴驚人，下半季卻陷入低潮，能否持續高檔，有待觀察。

(中時電子報)

NBA》勇士輕取火箭 杜蘭特霸氣說…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。