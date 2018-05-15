MLB》不再輕易被滑球拐 洋基法官再進化

2018年05月15日 12:25 中時電子報 蔡銘仁

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)去年破繭而出，但他成長的腳步，可沒因此而停下，大聯盟記者艾德勒(David Adler)指出，賈吉今年3項數據有顯著進步，值得一提是，去年對曲球和滑球打擊率僅2成05的他，本季面對這兩種球路，打擊率高達3成64。

賈吉上季揮出52轟，同時也吞了208次三振，不擅長打滑球系列球路，是原因之一。資料顯示，賈吉去年對滑球跟曲球，200打數41安，被三振103次，領K的機率達44.2%；在美聯分區系列賽對印地安人時，賈吉遭印隊投手用滑球修理，12打數盡墨，吞下11K。

賈吉不擅打滑球，當同時不擅打滑球、揮空率也達22.7%的史坦頓(Giancarlo Stanton)加入時，曾有美國媒體建議洋基，不要把他們棒次排在一起。不過，賈吉今年改善了這個缺點，總計44打數有16安，被三振率也下降到35.2%。

「重要的是，不要去打犀利的滑球。」賈吉表示，自己其實沒有做太多改變，只是維持打擊策略，把犀利滑球選掉、鎖定失投球攻擊，這也是他一直以來都在做的事，「如果有人投出犀利的滑球，很難把它打好，所以得等待膝蓋附近或偏高的球，再做攻擊。」

洋基打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)則透露，賈吉做的改變，就是提前做好打擊的準備，「當他提前做好準備，他能更精確的選球，反之會無法準確判別球路，而攻擊到壞球。」進一步看到賈吉追打偏離好球帶滑球的比例，也從去年16.6%降到11.1%。

賈吉選球更精確，不隨意攻擊偏離好球帶太多的球路，被三振率也從去年38.4%、降到今年36.5%，打擊率也維持在高檔的3成11，另有11轟。現在的賈吉，無疑是洋基陣中最強悍的打者之一，只是他去年也是開季一鳴驚人，下半季卻陷入低潮，能否持續高檔，有待觀察。

(中時電子報)