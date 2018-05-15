穿便服騎樓下取締超速 最強偽裝術女警GG了

2018年05月15日 12:34 中時 陳慶居

台3線獅潭段肇事率攀升，警方列為取締重要。（陳慶居翻攝）

大湖警方強調有依規定在執勤地點前方設置警示標誌，絕非突襲取締。（陳慶居翻攝）

CBR650F 台三警察強力偽裝術。（Mortal Chang上傳YouTube影片）

台3線常有大型重機競速，苗栗縣警局列為稽查取締重點，然大湖警分局蕭姓女警日前執行移動式測速照相時，因隱身騎樓並穿便衣外套防蚊蟲叮咬，被騎士發現將影像PO網，諷為「最強偽裝術」。分局長楊贊鈞15日表示，女警服裝違反規定以申戒處分，16張罰單也撤銷。

蕭姓女警於13日在台3線南下111公里處，獅潭路段，借用一家雜貨店騎樓隱密處，執行移動式測速照相取締超速車輛，有大型重機騎士覺得異常，藉故進店買飲料，發現的確是女警在執行取締勤務，但她穿著制服，於是拍攝影片上傳網路，譏諷是最強的偽裝術，並引起熱烈討論。

大湖警分局表示，台3線108至115公里為獅潭鄉永興村聚落，居民常反映有汽、機車行經該路段時，未能減速影響居民行的安全與安寧，經統計近3年各類交通事故統計，2016年該路段發生各類交通事故6件，2017年9件，今年1至4月底更多達11件，肇事件數有明顯攀升，因此規畫取締超速違規勤務，期盼能有效降低交通事故發生，保障用路人及當地居民安全。

警方強調，經查證執勤女警執勤前確依道路交通管理處罰條例第7之2條第3項規定，在執勤地點前方100公尺處設立明顯告示牌，提前警示用路人注意，絕無突襲偷拍情事；女警原本也按規定穿著制服，因避免蚊蟲叮咬私自加著個人透氣外套，這部分確有違規定，分局已依規定懲處並加強員警紀律要求。

(中時 )