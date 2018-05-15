馬英九遭判刑4個月 柯建銘：卸任後去贖毀憲亂政的罪

2018年05月15日 12:52 中時 郭建伸

前總統馬英九被控涉及黃世銘洩密案，一審雖宣判無罪，但檢方上訴高院二審，今逆轉宣判馬4年徒刑。對此，民進黨團總召柯建銘今透過新聞稿表示，雖然4個月得易科發金顯然「輕判」，但高院今做出深具憲政意義之判決，馬英九終於為其毀憲亂政付出代價，如同《菜根譚》所言：「弄權一時，淒涼萬古」。柯也呼籲馬英九認罪，留下政治人物的尊嚴，「利用卸任後的時間，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。」

2013年爆發九月政爭，特偵組因偵辦柯建銘涉嫌關說案，引發後續洩密爭議；台北地院一審當時宣判馬是行使《憲法》賦予總統的院際調解權，因此無罪，但檢方上訴高院二審，今逆轉宣判馬4個月徒刑並可易科罰金。

柯建銘指出，馬英九在九月政爭時，要求檢察總長黃世銘向其報告案情，指揮檢調系統辦案，監聽立法委員並且進行政治鬥爭，他始終對外宣稱其行為是「守護憲法」，實際上這種行為已是特務治國，更勝兩蔣時期，縱然蔣介石再世，亦不敢如此玩法弄權；檢察官對於馬英九提起公訴，並非是政治追殺，而是為了捍衛憲政體制，守護我們共同努力而來的民主臺灣。

柯建銘強調，過去司法不受到人民信任，即是因為法官的判決常常因人設事，濫用自由心證；但高等法院此次判決，無疑是確立民主憲政的里程碑，二審法官深具法律專業與憲法良知，實實令人敬佩，體現「法不阿貴，繩不繞曲」的諍言明訓。

柯建銘也說，判決四個月有期徒刑，得易科罰金，顯然輕判，但對於捍衛憲政體制卻有一槌定音的效果；馬英九在審判過程中，不斷批評他關說，他則嚴正駁斥絕無此事，更願意支持任何不法關說罪等相關立法。

柯也批評，馬英九身為總統，不思福國利民，只在乎政治鬥爭，汲汲營營於權力之中，有如戴上魔戒而無法自拔；呼籲馬英九認罪，留下最後僅存的政治人物尊嚴，「萬般帶不去，只有業隨身」，利用卸任後的時間，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。

(中時 )