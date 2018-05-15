搶救南部旅遊市場 觀光局推獎勵灣域旅遊

為搶救南部灣域旅遊市場，觀光局推出獎勵補助方案。（資料照片）

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交通部觀光局與西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖及東海岸等5個國家風景區管理處，訂定旅遊補助要點，加強平日激勵方案推行，以4千萬元預算，鼓勵旅行團前往台南、高雄、屏東、澎湖及台東等縣市旅遊。除行程須納入國家風景區景點，旅遊期間為平日，2天1夜以上，須住宿在上述縣市至少1晚。補助旅行業每人每日500元，一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元。

觀光局表示，為提升南部灣域旅遊意願，以花東結合構想共同發掘南部地方特有觀光資源在地旅遊，將由國家風景區管理處辦理推動地方旅遊補助。其中旅遊行程必須納入「國家風景區」景點、在地特色旅遊或當季活動，旅遊期間須為平日、天數為2天1夜以上，且需住宿於當地縣市至少1晚。

另該要點為鼓勵旅行業組團前往南部縣市地區旅遊，如符合相關要點規定，將補助旅行業以住宿費每人每日500元、交通費用（遊覽車、船舶、火車、飛機等）二分之一，每團補助上限為3萬元、澎湖縣每團最高補助新台幣5萬元；期盼國人前往當地旅遊，協助當地觀光產業發展。

觀光局表示，希望透過推動短期觀光優惠措施，吸引國人赴南部縣市旅遊消費，並鼓勵旅行業者包裝具在地特色深度旅遊行程、推廣在地旅遊活動。目前本項旅遊獎勵措施在台南、高雄、屏東、台東旅遊相關要點自即日起生效；至於澎湖縣配合舉辦海灣旅遊年會，將於10月1日起實施。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
王船出澳　西港香日子近了

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