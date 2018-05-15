拜龍年之賜 嘉義縣107學年度小一生增4班

2018年05月15日 12:57 中時 呂妍庭

嘉義縣國中小近日陸續完成新生報到，據縣府教育處初步統計，雖拜龍年所賜，小一新生增加4班，但扣掉畢業人數，全縣國小學生數仍減940人，另大南國小安靖分校與義竹國小頭竹分校目前還等不到新生報到，新生數掛蛋，不過，仍有意外驚喜，多年來新生數都保持1至2人的達邦國小里佳分校，新學期一口氣招到5人，全校學生數從個位數變兩位數，讓教育處十分意外。

教育處最新統計資料顯示，107學年全縣國小學生數約1萬8300人，比106學年度1萬9240少940人，國小班級數因此減少15班，另國中因總人數從9864減到9030人，班級數也從378班減到350班，共減28班，教育處推估，少子化浪潮已延伸到國中，預期明年國中學生數會比今年還少約400人，大概3年後減少幅度才會趨緩持平。

除安靖分校與頭竹分校新生數掛零外，全縣有5間小校新生數僅1人，分別為鹿草的碧潭國小、梅山仁和國小、竹崎光華國小、番路鄉大湖國小和阿里山鄉的豐山國小，除豐山國小為實驗小學外，其餘學校已推動混齡教學，至於安靖分校和頭竹分校，教育處也鼓勵學校推動混齡，預估縣府推行混齡編班的校數將從10所增加到13所。

教育處國民教育科長顏廷育表示，考量學校區域特性，目前裁併校不會是選項，而是透過混齡教育讓沒辦法離開學區的學童得到更好的照顧，「把每個學生都變成主角」，既增加和同儕互動機會，也讓家長安心。

(中時 )