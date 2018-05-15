私幼公共化年花3百億 婦團批假改革真圖利

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行政院長賴清德預計在明日宣布「私立幼兒園公共化補助」方案，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與的私幼教師起薪需調高至2萬9千元以上，預計107學年度第一學期上路。婦女新知基金會批評，補助私幼不但無法減輕家長負擔，也難以提升教保人員的薪資與勞動保障，根本是「解決私幼生存危機」的假改革、真圖利。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉表示，蔡英文政府先前規劃的「擴大幼兒教保公共化」政策，主要做法是「增設非營利幼兒園為主、增設公立幼兒園為輔」，因為「非營利幼兒園」及公幼才能確實管控收費、成本、品質及教保人員薪資。

覃玉蓉說，但在賴清德上任後，跑出「私幼公共化」政策，讓人不禁質疑這項政策牛肉是送給私幼業者的肥肉。她說，以各地非營利幼兒園的經營成本加上5%的獲利計算，政府每年將補助私幼3百多億，如果把這些錢拿來廣設0到2歲公共托育家園、2到6歲非營利幼兒園，並善用各國中小的閒置教室空間，將是綽綽有餘，剩下的經費還可以增設公幼。

全國教保產業工會理事郭明旭表示，賴清德濫用「私幼公共化」的口號，不願去擴展公共化托育設施，實質解決根本問題，還是想以現金補貼來打發家長，無法提高照顧品質，更惶論消減城鄉差距的教保托育問題。

(中時 )

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