中美經貿談判第二輪 陸媒：川普撞擊現實的巨石

友善列印
中時

大陸國務院副總理劉鶴15日將率團赴美展開第二回合的經貿談判。中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊文稱，在當下情況來看，美國總統川普的「交易的藝術」，恐怕就要不斷撞擊客觀現實、客觀經濟規律的巨石了。中美這場交鋒已發展成了中美經濟政治實力的全面博弈，隨著時間流逝，美國將越來越深刻地認識到雙方是「合則兩利，鬥則兩傷」。不過兩國短時間內達成共識的難度巨大，必須抱有耐心，協商將是一場持久戰。

針對劉鶴15日將率團赴美進行經貿磋商，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」日前刊文稱，中美貿易爭端以來，川普漫天喊價的「交易的藝術」可謂一直伴隨左右，不過這次川普似乎向現實低頭了。

文章稱，在面對綜合國力與美國相差甚遠的談判對手時，川普式「交易的藝術」頗為見效，但問題是這回他挑選的博弈對手是中國。中國對美出口大宗商品在美國市場佔有率甚高，即便美方加徵關稅，這些「中國製造」也難以被替代而退出美國市場，效果只能是抬高美國市場銷售價格。

同時，這場交鋒日益從起初相對單純的經貿爭端，發展成為了中美經濟政治實力全面博弈。「在這個情況下，美國想在朝鮮半島取得重大外交突破而開創歷史性外交政績，離開中國的支援行嗎？畢竟，高調宣佈的『川金會』尚未舉行，事後才宣佈的金正恩訪華已經辦了兩次。」

文章稱，在當下情況來看，川普那「交易的藝術」，恐怕就要不斷撞擊客觀現實、客觀經濟規律的巨石了。隨著時間流逝，美國將越來越深刻地認識到中美雙方「合則兩利，鬥則兩傷」這句話。

文章認為，儘管如此，考慮到雙方問題之複雜，在短時間內達成共識的難度巨大，對協商應保持十足耐心，這將是一場硬仗，也是一場持久戰。

(中時 )

濟南軍區海軍工程指揮部前主任朱… 雲南臨滄市一中 上課去廁所需填…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。