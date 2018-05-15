中美經貿談判第二輪 陸媒：川普撞擊現實的巨石

2018年05月15日 12:51 中時 楊家鑫

大陸國務院副總理劉鶴15日將率團赴美展開第二回合的經貿談判。中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊文稱，在當下情況來看，美國總統川普的「交易的藝術」，恐怕就要不斷撞擊客觀現實、客觀經濟規律的巨石了。中美這場交鋒已發展成了中美經濟政治實力的全面博弈，隨著時間流逝，美國將越來越深刻地認識到雙方是「合則兩利，鬥則兩傷」。不過兩國短時間內達成共識的難度巨大，必須抱有耐心，協商將是一場持久戰。

針對劉鶴15日將率團赴美進行經貿磋商，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」日前刊文稱，中美貿易爭端以來，川普漫天喊價的「交易的藝術」可謂一直伴隨左右，不過這次川普似乎向現實低頭了。

文章稱，在面對綜合國力與美國相差甚遠的談判對手時，川普式「交易的藝術」頗為見效，但問題是這回他挑選的博弈對手是中國。中國對美出口大宗商品在美國市場佔有率甚高，即便美方加徵關稅，這些「中國製造」也難以被替代而退出美國市場，效果只能是抬高美國市場銷售價格。

同時，這場交鋒日益從起初相對單純的經貿爭端，發展成為了中美經濟政治實力全面博弈。「在這個情況下，美國想在朝鮮半島取得重大外交突破而開創歷史性外交政績，離開中國的支援行嗎？畢竟，高調宣佈的『川金會』尚未舉行，事後才宣佈的金正恩訪華已經辦了兩次。」

文章稱，在當下情況來看，川普那「交易的藝術」，恐怕就要不斷撞擊客觀現實、客觀經濟規律的巨石了。隨著時間流逝，美國將越來越深刻地認識到中美雙方「合則兩利，鬥則兩傷」這句話。

文章認為，儘管如此，考慮到雙方問題之複雜，在短時間內達成共識的難度巨大，對協商應保持十足耐心，這將是一場硬仗，也是一場持久戰。

(中時 )