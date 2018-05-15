真好佳雞排比臉還大 飄香溪口15年

2018年05月15日 12:56 中時 呂妍庭

溪口鄉的「真好佳香雞排」的炸物會加進洋蔥、蒜頭和蔥花一起下鍋油炸，香氣和風味立即提升，是別處吃不到滋味。（呂妍庭攝）

「嘉義縣溪口鄉「真好佳香雞排」店老闆娘簡素英善於研發新產品，靠新鮮感留住老顧客，小攤子飄香15年，生意絡繹不絕。（呂妍庭攝）

位於嘉義縣溪口鄉的「真好佳香雞排」店，在地經營15年，老闆娘簡素英只選用新鮮現宰雞肉，「現宰現醃」24小時，讓雞肉充分入味後才下鍋油炸，尤其每天換新油更是開店至今，從一而終的堅持，食材新鮮，加上簡素英善於研發新產品，靠新鮮感留住老顧客，小攤子飄香至今，生意仍絡繹不絕。

從台北遠嫁到溪口，夫家從事床罩、棉被買賣生意的簡素英，本身就是美食嚮往者，透露剛嫁到溪口就聽聞有一攤阿嬤雞排，生意出奇得好，或許是近廟欺神心態，幾年後才在女兒慫恿下，頭一遭跟阿嬤買雞排吃，沒想到一吃驚為天人。

簡素英永遠記得第一次吃到阿嬤雞排的印象，形容香氣撲鼻，雞肉一口咬下，肉質滑嫩不乾澀，還滿口肉汁，搭配胡椒粉提味，讓她驚覺「雞排怎麼能炸得這麼好吃？」，之後簡素英主動登門拜訪阿嬤，央求老人家傳授她功夫，或許是年事已高，後繼無人，阿嬤爽快答應將手藝傳授給她，開啟了簡素英與雞排的不解之緣。

擺攤炸雞排15年，簡素英將阿嬤的話謹記在心，只用新鮮配送的現宰雞肉，並遵循「現宰現醃」原則，醃漬過程更長達1天1夜，簡素英說，火侯拿捏很重要，她從不用計時器，靠的是經驗，何時起鍋？「看色澤便知道」，也因此從不用回鍋油，才能正確判斷熟度。

簡素英不諱言，醃醬的材料「沒有商業機密」，指各家雞排店醃醬配方大同小異，不出魯料、醬油、胡椒粉、冰糖和米酒，差別只在比例，包括雞排外層裹的烤酥粉和灑在雞排上的胡椒粉，原料也隨手可得。

唯一不同的是，如客人不排斥，她都會加入洋蔥、蒜頭和蔥花一起下鍋炸，表示一加入這3樣配料，不管是雞排還是炸物，美味、香氣瞬間提升，「口味真的不一樣」。

(中時 )