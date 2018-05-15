重機上國道 第3季檢核仍沒進步

2018年05月15日 12:57 中時 陳祐誠

重機團體爭取550cc紅牌重機上國道，交通部去年7月委託中華民國運輸學會，依照安全、秩序、行為3項指標，分析大型重機與小客車行車數據，進行為期1年的檢核。第3季檢核報告出爐，重機在3項指標仍高於小型車，學者直言，改善「人」的因素，需要透過教育及警方執法雙管齊下。

運輸學會對平面道路、20條省道快速公路、雙北高雄部分高架或快速道路以及國3甲線，進行為期1年的規劃，蒐集紅牌重機肇事率（受傷與死亡數）、違規件數、不良行為等3項指標，並與小型車做對照。由於前2季的指標，重機表現遠不如小型車，交通部考量後，後兩季沒有擴大試辦的打算。

根據運輸學會公布的檢核結果，第3季大型重機的違規比例，依舊高於小型車，在台64線的每百萬延車公里死傷事故件數，大型重機高出小型車10.98倍，略優於前2季的11.66與11.88倍；但秩序及行為指標方面，違規件數、比例都是新高。

檢核小組召集人、淡江大學副教授羅孝賢表示，3季檢核歸納下來，趨勢都差不多，安全、秩序指標是警政署提供資料，行為指標則是由檢核小組觀察，「未保持行車安全距離」是最常見的危險行為，重機尤其明顯。

羅孝賢說，從行為可以看出，駕駛人對這些動作是習以為常，重機騎士在國道或快速道路這樣騎，代表在市區也是這樣騎，市區車速還算慢，但在高速公路保持極小的車距，一個閃失就會造成嚴重傷亡，「有些影片甚至可以看到，重機跟車小於一個車身，已經要用可怕來形容！」

羅指出，總結起來，「人」的因素是主因，不自覺的行為需要透過教育去導正，至少從考照時就要再三強調各種危險性；其次要靠警方執法，讓駕駛知道他的行為，對自己和其他人都是致命的。他也預估，第4季的檢核結果不會落差太多，違規的人不可能突然大澈大悟，改變行為需要時間。

(中時 )