施政滿意與連任支持度逾6成 林佳龍：與自己賽跑

2018年05月15日 12:55 中時 盧金足

《ETtoday新聞雲》公布六都相關民調，台中市長林佳龍施政滿意度、連任支持度與連任看好度都逾六成，施政項目以河川整治與交通政策獲得逾半支持度最高。林佳龍15日受訪時表示，感謝市民肯定，台中縣市合併後處於大建設階段，對現任者來說，是自己與自己賽跑，他會更加努力，打造台中成為宜居城市。

林佳龍上午出席台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽，會後媒體詢問對相關民調的看法，林佳龍表示，感謝市民肯定，執政已到4年最後衝刺階段，政績逐漸呈現，市民感受到台中有一些改變，包括河川整治、交通、產業及托育一條龍等，讓民眾有感。

「對現任者來說，是自己與自己賽跑！」林佳龍強調，他會更加努力，相信市民會給予機會，尤其台中處於縣市合併後的初期，需要各種大建設，希望持續展現更完整的施政成績，打造台中成為宜居城市。

該民調顯示，林佳龍施政滿意度達64.8％，有65.2％受訪者支持他連任，不支持僅23％；看好林佳龍連任成功達66.7％，不看好的21.3％。施政項目，以「河川整治」獲52.8％肯定最高，其次為「交通政策」50.3％，「托育政策」43.9％獲第三，「產業發展」38.4％第四。

六都首長比較，施政滿意度林佳龍名列六都第2，僅次於桃園市長鄭文燦，依序贏過新北市長朱立倫、市長柯文哲、台南市代理市長李孟諺、高雄市代理市長許立明；尋求連任的台中、桃園、台北三都，施政滿意度、連任支持度、連任看好度，林佳龍僅次於桃園市長鄭文燦，勝過台北市長柯文哲。

(中時 )