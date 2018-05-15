施政滿意與連任支持度逾6成 林佳龍：與自己賽跑

台中市長林佳龍尋求連任，強調對現任者來說，是自己與自己賽跑，他會更加努力，相信市民會給予機會。（盧金足攝）

友善列印
中時

《ETtoday新聞雲》公布六都相關民調，台中市長林佳龍施政滿意度、連任支持度與連任看好度都逾六成，施政項目以河川整治與交通政策獲得逾半支持度最高。林佳龍15日受訪時表示，感謝市民肯定，台中縣市合併後處於大建設階段，對現任者來說，是自己與自己賽跑，他會更加努力，打造台中成為宜居城市。

林佳龍上午出席台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽，會後媒體詢問對相關民調的看法，林佳龍表示，感謝市民肯定，執政已到4年最後衝刺階段，政績逐漸呈現，市民感受到台中有一些改變，包括河川整治、交通、產業及托育一條龍等，讓民眾有感。

「對現任者來說，是自己與自己賽跑！」林佳龍強調，他會更加努力，相信市民會給予機會，尤其台中處於縣市合併後的初期，需要各種大建設，希望持續展現更完整的施政成績，打造台中成為宜居城市。

該民調顯示，林佳龍施政滿意度達64.8％，有65.2％受訪者支持他連任，不支持僅23％；看好林佳龍連任成功達66.7％，不看好的21.3％。施政項目，以「河川整治」獲52.8％肯定最高，其次為「交通政策」50.3％，「托育政策」43.9％獲第三，「產業發展」38.4％第四。

六都首長比較，施政滿意度林佳龍名列六都第2，僅次於桃園市長鄭文燦，依序贏過新北市長朱立倫、市長柯文哲、台南市代理市長李孟諺、高雄市代理市長許立明；尋求連任的台中、桃園、台北三都，施政滿意度、連任支持度、連任看好度，林佳龍僅次於桃園市長鄭文燦，勝過台北市長柯文哲。

(中時 )

私幼公共化年花3百億 婦團批假改… 政院規劃推新移民專法 擬鬆綁「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。