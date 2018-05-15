賊偷車狂飆逃逸 不敵警民合作包抄

石姓嫌在雲林縣斗六市偷了銀色轎車（中）逃逸，警民合作包抄就逮。（許素惠翻攝）

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石姓嫌在雲林縣斗六市偷了銀色轎車（中）逃逸，終於被逮捕。（許素惠翻攝）
石姓嫌在雲林縣斗六市偷了銀色轎車逃逸，終於被警方包抄攔下逮捕。（許素惠翻攝）

50歲石姓嫌犯15日凌晨在雲林縣斗六市偷了一輛轎車，雲林縣斗南警分局員警獲報追查，在台1線發現該銀色轎車，不料石嫌不服攔停，警拔槍嚇阻，石仍加速逃逸，警立馬追緝，為了包抄，還攔了一輛小貨車協助一起追捕，就連機車騎士都來幫忙，警民合作終於將石嫌逮捕。

石嫌有竊盜、毒品等多項前科，15日凌晨又在雲林縣斗六市偷了一輛銀色轎車往斗南方向逃逸，斗南警分局新光派出所副所長袁守榮、警員董振義獲報立即前往台1線查看，果然發現通報失竊的贓車，袁拔槍喝止石嫌停車，石嫌卻逃逸，董見狀馬上開車上前追緝。

袁在情急之下，攔停一輛貨車說明來龍去脈後，車主非常熱心地載著袁加入追捕行列，並呼叫線上警網包括斗六警分局等加入追緝，警匪在省道上從斗南鎮追到虎尾鎮又到莿桐鄉，過程緊張，幸深夜車流不多，多位機車騎士也協助包抄，到了國道1號西螺交流道時，石嫌企圖上高速公路躲避查緝，終逃不過警民包夾而停車，員警以車窗擊破器敲破車窗將石嫌拉下車逮捕到案。

警方指出，此次追捕行動共有3輛巡邏車受損，警員曾勝暉與劉世章在敲破車窗逮捕石嫌時手部受傷，幸未波及民眾。石嫌被依竊盜罪、公共危險、妨害公務與毀損等罪移送法辦。

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(中時 )

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