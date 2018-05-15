北市教育局公幼招生 全國首創網路登記報名

台北市公立幼兒園招生首創網路登記報名管道，登記期程自5月19日至23日止。（吳堂靖攝）

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台北市公立幼兒園招生採線上登記為主、現場紙本為輔的雙軌報名方式。（吳堂靖攝）

台北市教育局響應「少用馬路、多用網路」e化政策，今年公立幼兒園招生首創網路登記報名管道，採線上登記為主、現場紙本為輔的雙軌報名方式，另設即時揭示系統，線上呈現各園招生登記人數、缺額及錄取訊息，登記期程自5月19日至23日止。

為了避免往年家長為了搶登記早起，甚至爆發衝突的窘境，北市教育局首創網路登記報名，設置即時揭示系統，各園招生登記人數、缺額、抽籤及錄取訊息通通可一目了然，另為了避免重複報名情形，系統使用幼兒ID管控，登記期間可依意願修改，減輕家長負擔。

教育局學前教育科長吳文誌表示，登記後由電腦統一抽籤，若未中籤二階段可選擇尚有缺額的幼兒園登記，未來非營利幼兒園也將採網路登記制。

教育局長曾燦金表示，北市推動「幼教托育愛持續一條龍」於公幼增設2歲專班計35班，提供銜接0至12歲教育服務，另外先前3歲專班爭議，因混齡班每班已保留10個名額給3歲兒，因此自108 學年度起將取消3歲保留名額。

教育局表示，線上登記期程為5月19日凌晨0時起至5月23日晚間12時止，民眾可至北市公立幼兒園招生e點通http://kid-online.tp.edu.tw/報名，公幼招生總缺額將於5月18日晚上7時於教育局網站公告，

現場紙本登記則採兩階段辦理，分別為本月25日、27日，應檢具證明文件，抽籤結果分別於各該階段25日、27日下午2時公告於招生e點通網站。

(中時 )

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