政院規劃推新移民專法 擬鬆綁「投資移民」投資標的

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行政院規劃推出「新經濟移民法草案」，鬆綁外籍人才人力來台規範，其中投資移民將進一步放寬，除投資政府公債外，亦得投資經政府核准指定有利國家建設或產業發展之基金、公司債等金融商品；另外，海外國人及其後代也可申請來台定居。

政院推出的首部新經濟移民專法，主要是希望在不影響國內就業機會與薪資水準的前提下，吸引外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民及海外國人及其後代等四類人士來台，藉以改善國內少子化的人口結構。

其中在外國專業人才部分，過去永久居留，包括一般及特定人士每年都要居住滿183天，新的規定鬆綁為「平均」居住183天即可；投資移民部分，新的規定則是鬆綁投資標的，除投資政府公債外，亦得投資經政府核准指定有利國家建設或產業發展之基金、公司債等金融商品；並放寬投資移民投資債權金融商品如公債等須滙入之金額。

至於海外國人及其後代部分，身分限定為僑居海外，並依「國籍法」具中華民國國籍者；未來只要持我國有效護照者，免入國許可；工作方面，也可將身分列為來台從事外國專業人才工作資格考評加分項目；凡曾設有戶籍國民及其子女、孫子女得申請「僑民卡」，提供子女就學銜接與兵役制度等優化待遇；定居方面規定，無戶籍國民工作或投資居留者1年只要居住335天、2年每年居住270天或3年每年居住滿183天即合於規定；曾設有戶籍國民之子女及孫子女放寬得立即申請，無年齡限制。

(中時 )

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