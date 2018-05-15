氣墊樂園好好玩 無法可管潛藏危機

2018年05月15日 13:25 中時 廖德修

今天是全國兒童安全日，靖娟基金會提醒政府，充氣式遊戲設備的管理要做好。（廖德修攝）

今天是「全國兒童安全日」，靖娟兒童安全文教基金會提醒政府，社會上充氣式遊戲設備越來越多卻無法可管，幼童玩耍時稍不留神就有受傷的風險，呼籲政府應加速修訂CNS檢驗標準，明定主管機關及罰則，以免憾事發生。

靖娟基金會統計，2015-18年使用充氣式遊戲設備的各類活動成長近5倍。如夜市、校慶、百貨公司等，主要訴求對象皆是兒童，近年來連台北、高雄等公家單位主辦的活動竟也大量使用，這些設備安全嗎？

靖娟基金會執行長林月琴表示，實際場勘後發現，充氣式遊戲設備隱藏危機，不僅沒有固定、防護設施，遊戲人數及管理人員也毫無限制，兒童玩得開心，卻可能身陷險境。檢視國內目前的管理情形，卻發現並無相關法規可管。

今年4月靖娟基金會針對全台22縣市的國小進行問卷調查，回收2175分問卷。發現家長曾帶孩子使用過充氣式遊戲設備者逾6成，其中有2成小孩曾受傷，最常見的是推擠受傷（71.8%）、其次是地面無護具導致跌傷（35.5%）。安全管理方面，僅有近2成家長表示，使用時有限制乘載人數或有工作人員協助；另僅有25%的家長表示，遊戲設備具有足夠的充氣量。

靖娟基金會並且歸納出四大危險類型：1.無固定型：設備隨意綁在樹上或放在地面。2.無防護型：入口或敞開的四周未舖設防護墊。3.無管理型：現場無工作人員管理，也未限制使用人數。4.充氣不足型：充氣設備鼓風機無圍欄加以防護，若鼓風機被人破壞，恐導致設備充氣不足而塌陷。

林月琴說，台灣出生率低，少子化日漸嚴重，更應保護兒童的安全。靖娟基金會每年都會在兒童安全日公布「兒童安全指標調查報告」，今年針對氣墊式遊戲設備做調查，盼政府能立法管理，定期抽檢遊戲設備。

台灣家長教育聯盟謝國清理事長也說，以家長守護兒童安全的立場，政府應該為孩子們的遊戲安全努力把關。今天的活動由福星國小幼兒園擔任安全示範，校長陳清義和家長會長甄啟剛等都希望，政府應儘速訂定國家標準、納管技術人員、明訂主管機關，以保護孩童的遊戲權。

(中時 )