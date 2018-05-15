岡山鋼鐵廠強制點交 百人爆發激烈推擠衝突

2018年05月15日 13:24 中時 郭韋綺

警方強制驅離鬧事群眾。(郭韋綺攝)

警方動員400多名優勢警力持盾牌到場戒護，保護院方人員清點打包。(郭韋綺攝)

岡山鋼鐵廠舊廠房閒置20多年，因土地資產龐大，歷經至少6次法拍都遭有心人擋標，2年前陳姓商人以20多億元得標後，引發廠房承租人王大進不滿，去年以來陸續發生多次衝突，橋頭地方法院今天(15日)上午9時30分強制點交，王男號召200名群眾阻擋，抗議院方程序不合法，並與警方爆發激烈推擠衝突；雙方對峙2個多小時，近中午時分優勢警力全面控制場面，由法院人員進入廠區清點打包。

警方指出，第一波推擠發生在上午10時左右，廠房承租人王大進率200多名群眾在廠內舉旗幟抗議以人龍阻擋進入，揚言護產到底，岡山警分局長郭俊廷坐鎮指揮，指揮400多名警力持盾牌戒護，嚴陣以待，強調不容許任何挑戰公權力行為，並要求不相干群眾撤離，雙方僵持不下。

上午近11時，司法事務官劉博文出示蓋有印信執行命令並宣讀後，開始強制執行點交作業，再度爆發第二波推擠衝突，優勢警力強制驅離鬧事群眾，拍定人也找來上百名保全及工作人員捍衛權益。

廠房承租方以人龍阻擋點交並與警方爆發激烈推擠衝突。(郭韋綺攝)

警方與廠房承租人僵持對峙，爆發數波推擠衝突。(郭韋綺攝)

警方動員400多名優勢警力持盾牌到場戒護，保護院方人員清點打包。(郭韋綺攝)

王大進指出，這次強制點交完全不合法，在5月7日所發點交執行命令是無效，未蓋地方法院印信，且未留足夠的異議期間，當屬無效，王表示，拍賣內容明確記載，拍定後除327號殘餘動產部分依現況點交外，其餘部分不點交，可確定點交範圍只在327號殘餘鋼骨鐵材，他強調，將循訴訟程序救濟告到底。

岡山鋼鐵廠舊址位於台1線岡山路段，日治時期為公家設立磚瓦工廠，廠區占地廣達3萬6千多坪、廠辦9452坪，董事長黃喜男人稱「黃百億」、「小鋼胚天王」，不過，1996年岡山鋼鐵發生財務危機，債權金額約29億元，第2順位等抵押債權銀行債權計約21億元，總債權近50億元，據了解，這次岡山鋼鐵舊廠房拍賣金額價差達6億元，因而引發各方人馬介入想來分杯羹。

(中時 )