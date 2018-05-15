岡山鋼鐵廠強制點交 百人爆發激烈推擠衝突

優勢警力持盾牌到場戒護。(郭韋綺攝)

友善列印
中時
警方強制驅離鬧事群眾。(郭韋綺攝)
警方動員400多名優勢警力持盾牌到場戒護，保護院方人員清點打包。(郭韋綺攝)

岡山鋼鐵廠舊廠房閒置20多年，因土地資產龐大，歷經至少6次法拍都遭有心人擋標，2年前陳姓商人以20多億元得標後，引發廠房承租人王大進不滿，去年以來陸續發生多次衝突，橋頭地方法院今天(15日)上午9時30分強制點交，王男號召200名群眾阻擋，抗議院方程序不合法，並與警方爆發激烈推擠衝突；雙方對峙2個多小時，近中午時分優勢警力全面控制場面，由法院人員進入廠區清點打包。

警方指出，第一波推擠發生在上午10時左右，廠房承租人王大進率200多名群眾在廠內舉旗幟抗議以人龍阻擋進入，揚言護產到底，岡山警分局長郭俊廷坐鎮指揮，指揮400多名警力持盾牌戒護，嚴陣以待，強調不容許任何挑戰公權力行為，並要求不相干群眾撤離，雙方僵持不下。

上午近11時，司法事務官劉博文出示蓋有印信執行命令並宣讀後，開始強制執行點交作業，再度爆發第二波推擠衝突，優勢警力強制驅離鬧事群眾，拍定人也找來上百名保全及工作人員捍衛權益。

廠房承租方以人龍阻擋點交並與警方爆發激烈推擠衝突。(郭韋綺攝)
警方與廠房承租人僵持對峙，爆發數波推擠衝突。(郭韋綺攝)
警方動員400多名優勢警力持盾牌到場戒護，保護院方人員清點打包。(郭韋綺攝)

王大進指出，這次強制點交完全不合法，在5月7日所發點交執行命令是無效，未蓋地方法院印信，且未留足夠的異議期間，當屬無效，王表示，拍賣內容明確記載，拍定後除327號殘餘動產部分依現況點交外，其餘部分不點交，可確定點交範圍只在327號殘餘鋼骨鐵材，他強調，將循訴訟程序救濟告到底。

岡山鋼鐵廠舊址位於台1線岡山路段，日治時期為公家設立磚瓦工廠，廠區占地廣達3萬6千多坪、廠辦9452坪，董事長黃喜男人稱「黃百億」、「小鋼胚天王」，不過，1996年岡山鋼鐵發生財務危機，債權金額約29億元，第2順位等抵押債權銀行債權計約21億元，總債權近50億元，據了解，這次岡山鋼鐵舊廠房拍賣金額價差達6億元，因而引發各方人馬介入想來分杯羹。

(中時 )

賊偷車狂飆逃逸 不敵警民合作包… 不孝養子忤逆搶錢 養母痛心欲絕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。