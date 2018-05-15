派遣工起薪3萬救經濟？ 他一語道破真相

2018年05月15日 13:21 中時電子報 戴安瑋

行政院長賴清德昨宣布要調高公部門派遣員工的起薪為3萬元、將現行基本工資時薪140元，調高為150元，希望帶動企業為員工加薪，解決低薪問題，人力銀行副總何啟聖表示，賴清德要調高公部門派遣工薪水，約僅6千人受惠，佔總勞動人口的近萬分之七，能否帶動民間企業調薪，不樂觀；若公部門派遣員工調薪部份，是由派遣公司吸收，則是「死道友不是死貧道」作法，未免為德不卒。

何啟聖在《風傳媒》發表的一篇文章表示，根據人事總處在2014年底提出「中央政府機關運用勞動派遣現況之探討」報告顯示，以勞務採購標案的統計來看，在480個項目中，低於3萬（含）為81.47%，因此，推估被調薪的人數為6891人，而以這6千多的受惠人數，佔勞動人口不到萬分之七的比例，能否帶動民間企業調薪，恐怕不易樂觀。

再者，中央機關每年依預算執行，撥予派遣公司標案金額，並簽訂派遺契約，現在契約執行中，因為，賴清德的一句話要調升薪水，究竟是由雇主派遣公司支付，還是由行政院另行撥補預算支應呢？畢竟發放派遣員工薪資的是派遣公司，而不是中央機關。如果調薪的部份由派遣公司吸收，那這種「死道友不是死貧道」的作法，未免有些為德不卒。

至於賴清德所要調薪的對象，是行政院暨所屬機關？還是包括所有中央機關？包不包括縣市及地方政府？又是另一個需釐清的問題。實際上，派遣勞工真正希望的是，調高轉為正職穩定工作的比例，而不只是調高起薪。現在政府部門將勞務派遣改為業務承攬，反而讓非典型工作的困境更加險惡。

根本解決之道，誠如各大工商團體所建言的，具體有效的改善當前的經濟環境，擬訂明確的產業發展政策，鼓勵具高附加價值的產業，提供友善的投資條件，才是正辦。如果只是「嘴上富貴」，可能效益十分有限。

(中時電子報)