蛋價翻漲？知名賣場擬停售「格子籠雞蛋」

傳統蛋雞多採籠飼，2到4隻母雞關在A4紙張大小的籠子，又稱格子籠雞。（台灣動物社會研究會提供）

友善列印
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傳統蛋雞多採籠飼，2到4隻母雞關在A4紙張大小的籠子，又稱格子籠雞，雞隻因空間小無法梳理羽翼除蟲，為消除病蟲問題，只好用藥物防治，衍生去年爆發的芬普尼蛋事件。今有賣場開記者會宣示，研擬2025年停售格子籠雞蛋，每顆雞蛋恐將貴5到10元。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，食品安全與品質必須從生產系統源頭管理，不能只靠末端檢驗，「格子雞」是將2到4隻蛋母雞一輩子關在A4紙張大小的窄小籠子裡，吃喝拉撒都在籠內，無法張開翅膀梳理羽翼，為避免母雞不健康，蛋農會在飼料中添加各種預防性抗生素，去年爆發的「芬普尼蛋」事件，就是因為蛋母雞在籠內，無法自行「洗砂浴」清除羽蝨，蛋農只好用芬普尼防治，雞蛋必然就會發生藥物殘留問題。

家樂福指出，今年底會在全國門市設立「非籠飼友善雞蛋」，明年則會推出採用室內平地飼養的自有品牌雞蛋，兩項措施都是全國通路商首例，建立善待母雞的供銷體系。此外，家樂福更設立目標，預計在2025年，家樂福將全面販售非籠飼雞蛋，就連賣場販售的麵包等熟食的原物料也均採用非籠飼雞蛋。

家樂福評估，目前一般籠飼雞蛋每顆售價約7元至10元，飼內平地飼養的雞蛋稍貴，約15元到20元左右，不過，家樂福明年推出自有品牌後，有望讓非籠飼雞蛋更平價，每顆可望降至12元左右。

農委會畜牧處家禽生產科長李宜謙表示，農委會目前已有訂定「雞蛋友善生產系統指南」，提供有意願從事人道飼養的業者參考，友善飼養不見得不能使用籠子，指南中其中一項是「豐富籠」，籠子環境廣大，甚至有玩具讓雞隻運動，其餘友善的飼養型態還包括室內平地飼養及自然放牧，由於友善飼養的雞蛋售價較高，最貴每顆會比普通雞蛋高10元，民眾的觀念也還不普及，所以農委會還不會全面強制推動，由業者自發性採人道飼養。

(中時 )

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