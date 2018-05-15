不孝養子忤逆搶錢 養母痛心欲絕怒斬親情

友善列印
中時

38歲馬姓男子，前年因缺錢，先搶養姐皮包，找不到錢後，不滿養母只給1000元，又搶下養母皮包內僅剩的1000元，馬男忤逆行徑，讓養母傷心欲絕，除了報警還終止收養關係。案經台北地院審理，依搶奪未遂和搶奪2罪，判馬男有期徒刑1年，沒收犯罪所得1000元。

有多項毒品前科的馬男，因長期吸毒，時常進出監所，在本案發生前，就讓養母非常頭痛，但礙於親情一再容忍。馬因身型壯碩，屢因毒品案被逮捕時，如同涉及「小模命案」的「土豪哥」朱家龍，手銬銬不下，警方只好用腳鐐替代。

本案發生在2016年4月11日下午4點多，馬男因缺錢花用，開口向養母、養姐要錢被拒後，出其不意搶姐姐隨身揹的皮包，過程中還拉扯姐姐頭髮及推打頭部，造成姐姐受傷，之後打開皮包翻找，沒有找到錢；再轉向養母要到1000元，卻嫌太少，又以同樣手法搶下養母皮包翻找財物，搶走皮包內1000元。王女倆母女案發後除向警方提告，王女更向法院提出終止收養關係，和馬男劃清界線。

北院審理後，合議庭認為馬男正值壯年，貪圖逸樂，不思以正當手段賺取財物，分別對案發時還是母姐的兩位被害人搶奪財物，犯罪情節顯反社會性程度高，本身也沒有真摯悔悟，還責怪、抱怨母姐指控他的犯行，依搶奪等2罪，判刑1年。本案可上訴。

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(中時 )

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