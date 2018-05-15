新戲被陸網友批「媚日」下架？大愛回應吐主因

《智子之心》因劇情受爭議，提前喊卡下檔。（圖／取自新浪軍事微博）

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中時電子報
《智子之心》遭陸網友批評媚日。（圖／取自新浪軍事微博）

由廖苡喬主演的大愛電視台新戲《智子之心》日前傳因挨大陸網友批評「媚日」，使電視台昨(14日)緊急滅火，確認該劇播出兩集提前下檔，由米可白主演的《有你陪伴》接檔。對此傳聞，大愛電視台今稍早發聲，澄清與政治介入無關，是因大愛屬於公益頻道，節目須遵守「淨化人心、社會祥和」宗旨，但《智子》意外引發的爭議與誤解與此原則相牴觸，才決定喊卡。

《智子之心》以二戰期間為背景，講述由廖苡喬所演出的台南富家女「智子」毅然決然前往廣州擔任日軍護士的故事，引來大陸官媒批媚日、「新浪軍事」微博開罵「美化侵華日軍」。昨電視台決定讓《智子》僅播出兩集後提前下檔，據《中央社》報導，大愛電視媒體發展部經理歐宏瑜表示，在下檔前電視台已用螢幕跑馬燈通知，也更新了節目表，強調「沒有損害到觀眾權益」。

至於下架主因，歐宏瑜說，大愛屬於公益頻道，並非商業性電視台，製作每個節目宗旨為「淨化人心、社會祥和」，但《智子》卻引發各界爭議，「如果真的因為一齣劇造成不必要的誤解，就不需要一定把它播完，當然停播節目也會顧及觀眾該有的權益」。

而外傳是因政治力介入才導致《智子》被下架，甚至有國台辦關切的傳聞，歐宏瑜聽聞後澄清：「完全沒有」，強調節目喊卡是電視台內部做出決定，與外界壓力絕無關係。

(中時電子報)

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