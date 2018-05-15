林佳龍：支持政府派遣人力調薪應 但應做配套

2018年05月15日 14:02 中時 盧金足

行政院宣布未來將逐步把低於3萬元的政府派遣、臨時工薪資調高至3萬元，台中市長林佳龍15日受訪時表示，行政院研議的薪資方案，讓第一線辛勤工作的派遣和臨時人員有更多足以負擔生活的收入，有助保障勞工權益，他表示支持；但因各縣市財政狀況不同，建議中央應進行整體政府人力結構的檢討，考量地方財政情況，做好相關的配套，避免排擠到原本其他建設的需求。

林佳龍今天在出席市長盃國際美容交流暨技藝競賽後，對媒體詢問政府派遣、臨時工薪資調高的看法，他表示，政府這些年來運用許多派遣人力和臨時工，這是不正常的現象，應該要盡量納入公務員體系，先前因為員額的限制只好如此。

「如果政府不能在員額上調整，至少在薪資上可以提升」，林佳龍說，讓在第一線辛勤工作的派遣人員和約聘僱的臨時人員有足以生活的收入，這次行政院研議的薪資方案，與市府長年積極建議的政策方向相同，將有助於保障勞工權益，所以他支持中央的政策方向。

派遣人員和約聘僱的臨時人員薪資調到3萬元，與3萬出頭的人員薪資接近，是否會產生「我怎麼沒調薪？」的影響。

林佳龍表示，因應薪資調整會牽動財政負擔，而且派遣人力和臨時工薪資提高後，也會影響到其他月薪剛開始接近3萬元的一般公務員，這部分需要有相關配套，建議中央應進行整體政府人力結構檢討，才不會只針對一部分的人。

林佳龍強調，第一線最辛苦的員工應該給予更高的薪資，尤其是派遣人力和臨時工，但是每個縣市的財政狀況不同，希望中央施行這項政策時，也能一併考量地方財政的情況，並做好連帶其他影響的配套措施，否則人事經費的增加，將會排擠到其他資本門或是建設的需求。

(中時 )