影》光芒游擊手神跑壘 一朗6年前就做過

2018年05月15日 13:57 中時電子報 蔡銘仁

Who did it better? Ichiro or Hechavarria? https://t.co/DcarpyRmbW pic.twitter.com/lLGDLEmgfo — Cut4 (@Cut4) 2018年5月15日

光芒今(15日)2比1擊敗皇家，游擊手黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)6上神乎其技的跑壘，替球隊跑進致勝分，看見他的身手，讓人想起6年前，鈴木一朗效力洋基時，也曾展現過這種跑壘神技，大聯盟官網《Cut4》將兩人的影片放在一塊，擺上推特。

6年前，洋基季後賽對戰金鶯，該役陳偉殷掛帥主投，一朗靠著隊友的長打，從一壘直闖本壘，但球傳到本壘時，他還離壘包有一大段距離；結果一朗靈機一動，兩度在捕手要觸殺他時，輕巧的躲過，最後一個右滾翻、右手摸壘，驚險替球隊添得第1分。

時至今日，黑契瓦瑞亞也上演類似戲碼；他6上趁著隊友敲安，無視三壘指導教練喊停的指示，直闖本壘；用和一朗類似的技巧，閃過2次皇家捕手S.裴瑞茲(Salvador Perez)的觸殺，順利拿到分數。黑契瓦瑞亞說，當下完全是憑直覺做出那些動作。

黑契瓦瑞亞說，起初他覺得要滑壘，但裴瑞茲擋在本壘板前，下意識就打算閃開，「我想用手去觸壘，但發現他也把手伸過來，所以我馬上改用另一手去摸壘。」黑契瓦瑞亞突然來個換手，裴瑞茲也予以讚賞，「那是換手讓人驚艷，如你們所見，他得到了好的結果。」

野手能做到這件事，已經很有意思，如果投手也能辦到，那可就更罕見了！過去還真的有投手演出這樣的跑壘，他是名人堂球星「瘋狗」麥達克斯(Greg Maddux)。麥達克斯是效力勇士時期，一場對戰海盜的比賽中，上演類似的跑壘美技。

(中時電子報)