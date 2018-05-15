直播》洩密案逆轉判有罪 馬英九親上火線：一定上訴

2018年05月15日 13:57 中時電子報 黃眉青 、 張達智 、吳佩珊、中國時報 王正寧 、 王英豪 、吳佩珊、中國時報

洩密案，前總統馬英九二審改判4月徒刑。馬英九首度親上火線，強調二審判決結果，攸關總統職權行使，他一定會上訴 。

前總統馬英九遭控洩密案，二審判決逆轉，改判有罪。馬英九下午在出席活動前親自回應，他強調「這是一個憲法訴訟，攸關總統職權行使，我一定會上訴！」馬英九說，面對這樣重大的案子，如果回家睡大覺，才是不足以表率。

馬英九表示，今天的判決跟先前3個相關判決的結果認定不一樣，所以這個問題必須要釐清；他強調，這個案子是一宗憲法訴訟，他爭取的不只是他個人的權益，更包括中華民國總統的權限不應該受到限制，因此一定要釐清這個問題。

(中時電子報)

前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)

前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)

前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)