直播》洩密案逆轉判有罪 馬英九親上火線：一定上訴

前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)

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中時電子報
、吳佩珊、中國時報

洩密案，前總統馬英九二審改判4月徒刑。馬英九首度親上火線，強調二審判決結果，攸關總統職權行使，他一定會上訴 。

專輯》馬英九洩密案 二審逆轉改判4月

前總統馬英九遭控洩密案，二審判決逆轉，改判有罪。馬英九下午在出席活動前親自回應，他強調「這是一個憲法訴訟，攸關總統職權行使，我一定會上訴！」馬英九說，面對這樣重大的案子，如果回家睡大覺，才是不足以表率。

馬英九表示，今天的判決跟先前3個相關判決的結果認定不一樣，所以這個問題必須要釐清；他強調，這個案子是一宗憲法訴訟，他爭取的不只是他個人的權益，更包括中華民國總統的權限不應該受到限制，因此一定要釐清這個問題。

(中時電子報)

前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)
前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)
前總統馬英九遭控教唆洩密案，高院判處馬英九4月徒刑。對此，馬英九（圖）出面回應強調，中華民國總統職權行使不該受限制，「我一定會上訴！」(王英豪攝)
馬英九下午出席活動親上火線說明。
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