吃維生素B群提神 藥師：少做這件事就GG了

調查發現，台灣人保健食品排行榜以維他命奪冠，而維他命B群則是網友熱搜第一。（資料照/陳瑄喻攝）

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中時電子報
維生素B群許多人服用盼能提神。(圖/達志影像/shutterstock)

台灣人平均一年吃掉近千億元保健品，可蓋1.5座台北101大樓，其中最常見的就是維生素B群，以「提神」、「補充體力」，有些民眾更把B群當仙丹一般，只要有什麼問題就先吃一顆，但藥師說，要飲食均衡營養足夠，補充B群才有效。

《元氣網》是根據《每日健康》，做了以上報導，藥師廖仁睦說，維生素B群，大多是由8種水溶性維生素所組成，即B1、B2、B6、B12、菸鹼素、葉酸、生物素與泛酸，維生素B群是一種協助體內代謝營養素的輔酶，可以將吃下肚的食物轉換為身體所需的能量與各類營養素。

因此，一旦身體缺少了維生素B群，無法有效地將營養素轉換成能量，就容易感覺虛弱無力和疲勞，而這也就是為什麼許多人會說，補充維生素B群可以消除疲勞、提振精神的原因。

廖仁睦強調，維生素B群與咖啡因不同，並不是神經系統興奮劑，而是一種協助酵素代謝營養素的輔酶，將人攝取的營養素轉化為身體所需的能量，因此如果一個人飲食不均衡，身體缺乏足夠的營養素，那麼即使天天補充B群也起不了作用，故想擁有好體力，飲食均衡不偏食、維持正常作息才是不二法門。

他說，維生素B群早吃晚吃都可以 依照每日補充建議量有助睡眠，此外，B群中的菸鹼酸可增加抗壓性、穩定神經，使思緒更活絡，工作較耗腦、耗體力，或常常要面臨緊張情況的人，可補充較高單位的B群。

(中時電子報)

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