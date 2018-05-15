美國安顧問：北韓廢除核武 應運往田納西「核墳墓」處置

2018年05月15日 14:31 中時 王嘉源

據南韓《中央日報》15日報導，白宮國家安全顧問波頓13日表示：「（北韓無核化）意味著將所有核武器廢棄並轉移到田納西州的橡樹嶺。」亦即，為了實現北韓完全無核化，要將北韓所有的核武器搬運到美國後親自廢棄。這是美國第一次提及北韓核武器處理的地點。《朝鮮日報》認為，美國對北韓棄核方式為「哈薩克┼利比亞模式」。

波頓接受ABC和CNN電視台的採訪。在面對「什麽是永久無核化（PVID）」的提問時，他說：「其決定是拆除所有核武器，廢棄後帶來美國。（PVID）只應該在補償優惠兌現之前發生。無核化程序應進行徹底，這是不可逆的。」橡樹嶺國家實驗室是二戰當時美國主導原子彈製造的地方，擔當著保管利比亞廢棄核武器與裝備的角色。

波頓還說：「無核化是核心，但這並不單純指核武器，還意味著北韓放棄過去多次同意過的鈾濃縮與鈽再處理能力。彈道飛彈問題也放到了檯面上，還需要考慮化學和生化武器。」這意味著，無核化的概念並非廢棄核原料與製造手段，而是要擴大到整體廢除洲際彈道飛彈（ICBM）和生化武器等大規模毀滅性武器（WMD）。

波頓說：「北韓要允許公開全部（核與飛彈）設施的位置，允許進行開放性視察。我們希望這一點進行的非常快。」同時在廢棄朝核與驗證的過程中，「國際原子能總署（IAEA）將發揮作用」，但「實際由美國解體朝核，也許會接受其他國家的幫助」。

他還表示，美朝首腦會談「將討論韓國人和日本人的被北韓綁架者問題」。

《朝鮮日報》指出，美國為實現北韓的完全無核化，正在討論將北韓內部的核武器、核物質、核開發裝備與文件等，以速戰速決的方式運往美國的方案。當中，將核武器轉移至外部與1992年的哈薩克模式相類似，將核開發相關裝備和文件全部運往美國，則與2004年的利比亞模式相類似。

波頓2004年1月擔任國務院負責裁軍的副國務卿時，美國曾向利比亞派遣了軍用運輸機。2003年底，利比亞宣布：「徹底放棄核武器」，將關於製造核武器的文件和25噸裝備轉移至位於美國田納西州的橡樹嶺國家實驗室。截到當年9月，包括鈾濃縮用離心分離機在內共計1000噸以上的裝備被運往美國。不同於北韓的是，當時利比亞並不具備完成階段的核武器。

2004年2月，美國在利比亞首都的黎波里設立了美國國務院利益代表部，並於6月升格為聯絡事務所。緊接著9月解除了對利比亞的金融制裁。直至無核化結束後的2006年，美國才實現與利比亞的邦交正常化，以及將利比亞從支恐國名單中除名。據推測，美國也會要求北韓採取類似的運出和廢棄核武器的措施，並根據進展給予緩解制裁等的「經濟補償」。

《朝鮮日報》報導說，將完成階段的核武器轉移至境外與哈薩克模式相類似。1991年蘇聯解體後，哈薩克繼承了大量的核彈頭和ICBM（洲際彈道飛彈）等舊蘇聯的戰略核武器。哈薩克於1992-1995年間，陸續將千餘枚核武器和轟炸機等轉移至俄羅斯。美國提供了所謂的解體費用和代替燃料費用等，保障了該國的體制安全。

而根據美國討論的方案，北韓的核武器轉移目的地是美國。但也有分析認為，相較於美國，北韓可能更希望將核武器、核物質交給大陸或俄羅斯。

(中時 )