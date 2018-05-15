立院三讀兒少教育帳戶條例 政府每年最高幫忙存15K

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為協助弱勢兒童脫貧，立法院院會今三讀通過《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》。新法明定，由家長和政府共同儲蓄，家長存多少政府就存多少，每年最高可存入1萬5000元，意即每年最高可存3萬元。適用對象包含2016年後出生具中低收入戶資格、或安置在機構2年以上的兒少。

衛福部自去年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，協助弱勢貧童成立儲蓄帳戶，預定1年受益人數達1萬人，為完成相關法制化程序，行政院在去年11月將《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案》送交立法院審查，日前已完成委員會初審。

新法明定，當地方政府得知轄下有中低收入或在機構安養的孩童，應在1個月內通知法定代理人或最近親屬，開立「兒少教育發展帳戶」；親屬應每月依擇定自存款金額存入帳戶，至孩童滿18歲為止，政府則每年提撥相對應金額。

為避免影響親屬意願，《兒少帳戶條例》也規定，兒少帳戶儲金均不計入家庭總收入或家庭財產，但不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

至於經費來源，條文則明定，除衛生福利部規劃開辦兒少帳戶外，地方政府需跟進推動兒少帳戶，兒少帳戶相關工作所需經費，中央政府以教育相關預算編列支應，其餘費用則由各級政府編列預算支應。

(中時 )

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