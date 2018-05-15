川航迫降驚魂 陸媒：應深入調查客機與地勤系統

2018年05月15日 14:17 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，大陸四川航空3U8633班次、昨日（5/14）上午從重慶飛往拉薩途中，駕駛艙右座前風擋玻璃破裂脫落，造成機艙失業和多數系統失靈，所幸在機師沉穩控制下，安全迫降於成都雙流機場。

雖然讓機上乘客全數平安落地、機長也被譽為「英雄人物」，但澎湃新聞仍點出，駕駛艙玻璃破裂，顯示後勤系統可能有疏漏，呼籲大陸官方和四川航空應盡早展開飛航調查，對飛基本身進行全面性檢查，找出出事的真正原因，才能給該航班機組員、乘客以及未來的乘客們一個信任和合理的解釋。

四川航空從重慶飛拉薩的航班，半途中發生駕駛艙玻璃破裂的事故。（圖/新華社）

澎湃新聞的評論寫道，「不同於飛鳥撞擊，川航備降的前提是擋風玻璃破裂。不少業內人士都談到，擋風玻璃破裂，原因很可能是裝配故障、劣質玻璃、螺絲鬆動等因素；也就是說，與地勤維修操作不當有莫大關聯。如果真的對全機乘客的性命負責，在緊急度的排名上，是否維繫操作不當，以及日常的安全巡查為什麼沒能檢測出風險，無疑是首先得弄清楚的事，因為它意味著航班飛行的安全制度出了紕漏。」

不否定機長的功勞，大陸媒體期望外界在稱他為「中國版薩利機長（Chesley Sullenberger）」的同時，更應該學習美國聯邦運輸委員會（FAA）的嚴謹，在可能釀成大禍的事故中找出原因，畢竟航空不同於地面交通，它是一種沒有任何能「試驗錯誤」空間的運輸方式，與其期待少數的英雄機師挽救可能的事故，航空界更希望透過制度、標準流程和規範，讓需要飛行員臨場反應的機會降到最低，才能給予廣大的乘客真正安全保證。

(中時電子報)