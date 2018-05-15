川航迫降驚魂 陸媒：應深入調查客機與地勤系統

昨日上午發生駕駛艙玻璃碎裂，導致迫降的四川航空客機，目前正在進行檢修，但駕駛艙右側仍可明顯看見碎裂範圍。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據澎湃新聞報導，大陸四川航空3U8633班次、昨日（5/14）上午從重慶飛往拉薩途中，駕駛艙右座前風擋玻璃破裂脫落，造成機艙失業和多數系統失靈，所幸在機師沉穩控制下，安全迫降於成都雙流機場。

砸606億 英國擬打造最後一艘機敏級核子潛艇
俄轟炸機逼近阿拉斯加 美F-22戰機升空攔截

雖然讓機上乘客全數平安落地、機長也被譽為「英雄人物」，但澎湃新聞仍點出，駕駛艙玻璃破裂，顯示後勤系統可能有疏漏，呼籲大陸官方和四川航空應盡早展開飛航調查，對飛基本身進行全面性檢查，找出出事的真正原因，才能給該航班機組員、乘客以及未來的乘客們一個信任和合理的解釋。

四川航空從重慶飛拉薩的航班，半途中發生駕駛艙玻璃破裂的事故。（圖/新華社）

澎湃新聞的評論寫道，「不同於飛鳥撞擊，川航備降的前提是擋風玻璃破裂。不少業內人士都談到，擋風玻璃破裂，原因很可能是裝配故障、劣質玻璃、螺絲鬆動等因素；也就是說，與地勤維修操作不當有莫大關聯。如果真的對全機乘客的性命負責，在緊急度的排名上，是否維繫操作不當，以及日常的安全巡查為什麼沒能檢測出風險，無疑是首先得弄清楚的事，因為它意味著航班飛行的安全制度出了紕漏。」

不否定機長的功勞，大陸媒體期望外界在稱他為「中國版薩利機長（Chesley Sullenberger）」的同時，更應該學習美國聯邦運輸委員會（FAA）的嚴謹，在可能釀成大禍的事故中找出原因，畢竟航空不同於地面交通，它是一種沒有任何能「試驗錯誤」空間的運輸方式，與其期待少數的英雄機師挽救可能的事故，航空界更希望透過制度、標準流程和規範，讓需要飛行員臨場反應的機會降到最低，才能給予廣大的乘客真正安全保證。

(中時電子報)

文章來源：馬上評｜川航緊急迫降事件，掌聲、感動代替不了責任調查

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
雲南臨滄市一中 上課去廁所需填… 北海艦隊工程指揮部原主任朱京武…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。