拔管黑手到底是誰？ 錕P直指「就是她」

2018年05月15日 14:19 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前管中閔出面表示「蔡英文總統一定知道拔管黑手是誰」，對此蔡英文則是在廣播節目反問管「拔管黑手是誰？」對此台北市長參選人李錫錕就直指「就是蔡英文」，且他也提到在蔡英文強勢主導下，用「莫須有」的罪名就把管中閔拔掉，這根本是身為民主國家所不能容忍的。

李錫錕在自己的臉書粉絲專頁表示，台大要教育部盡速聘任管中閔，而教育不則是回應要台大重啟遴選，就在雙方互踢皮球之際，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政一同聯合共同發表認同台大決議，而呂更提出「不是挺管是挺法治」，李錫錕更提到，現在蔡政府，無所不用其極的卡管、拔管這種「文革是」的作法，已經連自家人都看不下去了。然後管爺也跟著開記者會呼籲，蔡總統一定知道拔管黑手是誰，盼能在520前快點結束這場鬧劇。

此外，也有部分民進黨黨員紛紛表示尊重呂副總統的意見，李錫錕也更直指拔管黑手就是身兼民進長主席的蔡英文，在蔡英文這樣強勢主導的政治鬥爭之下，在完全沒有任何法律根據只以「莫須有」、「欲加之罪何患無辭」的所謂瑕疵就要拔掉一個最高學府合法遴選出來的校長，這種作法基本上就是搞文革批鬥，把整個國家的學術自由，以及政治與學術之間的基本界線都泯滅掉了。這是民主法治社會中，完全不能接受的事情，國外民主國家也很少看到這麼誇張的作法。

最後他更提到，拔管絕對不是一件小事情，一個能夠主導或者放任政治力，去介入最高學府合法就任校長的總統，絕對要受到人民最嚴格的檢視和批判！因為今天連一件合法的事情，都可以用政治力介入去讓它變成違法，那請問這個政府還有什麼不敢做呢？

(中時電子報)