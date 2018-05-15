市長盃國際美容技藝競賽 林佳龍：結合花博打造城市品牌

2018年05月15日 14:38 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左）與女子美容商業同業公會理事長許有仁，希望從國際美容交流暨技藝競賽，共同見證台灣美容技藝的蓬勃生命力。（盧金足攝）

台中市女子美容商業同業公會舉辦市長盃國際美容交流暨技藝競賽，分「花之博美‧設計美學」及「花樣年華‧新娘造型」「時尚之都‧創新藝術」競賽。（盧金足攝）

2018市長盃國際美容交流暨技藝競賽，鼓勵美容從業者積極參與，並創新美容美髮技藝、提升國際競爭力。（盧金足攝）

台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽，350名業界菁英同場競技交流！今年有來自日本、新加坡、越南等國20多名流行美學老師及產業界參與，市長林佳龍15日表示，年底將舉辦花博，透過花卉園藝提升生活美學與品質，在豐原葫蘆墩公園與軟埤仔溪，以鵲橋與花廊打造幸福婚宴，加上豐原糕餅，帶來喜氣洋洋的花博氣氛。

由台中市女子美容商業同業公會主辦的2018市長盃國際美容交流暨技藝競賽，活動配合花博，分為靜態「花之博美‧設計美學」競賽、動態「花樣年華‧新娘造型」及「時尚之都‧創新藝術」，逾350名美容業界菁英將同場競技。

2018台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽，邀請來自日本、新加坡、越南等國20多位美學老師及產業界專家參與技術交流，增進選手國際視野，並向國際宣傳台中年度花博盛事，林佳龍、文化局長王志誠、教育局長彭富源、女子美容商業同業公會理事長許有仁站台宣傳。

林佳龍表示，台中市將舉辦花博，花博透過花卉園藝提升生活美學與品質，在花博豐原葫蘆墩公園與軟埤仔溪，就有一個展區是以幸福婚宴打造，包括鵲橋與花廊，希望透過與美容公會的合作，讓更多人來欣賞花博。

「台中是充滿創意與設計的城市，很適合發展時尚流行產業！」林佳龍說，美容以及相關的設計產業，打造城市品牌很重要的美學基礎。

許有仁表示，市長盃受到各界肯定，帶給廣大美容業者很大的鼓舞，今年市長盃賽拓展國際視野，除了各國專家以外，邀請來自大陸廈門市的美髮美容化妝品行業協會會長及秘書長專程前來觀摩，共同見證台灣美容技藝的蓬勃生命力。

(中時 )