馬洩密案 三任前總統均涉案 邱太三：國家不幸

現任法務部長邱太三上周玉蔻廣播節目，受訪表示國家有三位前總統涉案是國家不幸。(資料照)

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中時

前總統馬英九被控洩密等案，高院依違反通保法判馬有期徒刑4月；法務部長邱太三15日接受廣播節目訪問時，被問到過去三任民選總統都涉及刑案時，表示這是「國家不幸」，這提醒擁有權力的人要小心謹慎，也給未來將擁有權力的人要戒慎恐懼。

邱太三15日應邀接受廣播節目專訪，主持人黃光芹詢問邱關於馬英九涉洩密案遭判刑的看法等問題。

邱太三說，個案中所有司法人員不得向非法定職務內的人洩漏，但總統到底有無聽的權力，或者是能不能去聽，這在法律上有模糊空間，刑法法律上沒有規定。

邱太三說，總統聽，大概沒有人會認為總統犯法，但能否指示教唆司法人員再去其他不應該的人洩漏，這才是案件關鍵所在。

黃光芹問馬英九遭判刑4個月的輕重看法；邱太三指出，洩漏國防以外機密，本來就是不是重罪，是一個輕罪，他覺得判刑4個月，量刑上算還好、合理。

黃光芹在節目中也舉卸任總統李登輝、陳水扁曾陷入官司，再到馬英九遭高院判刑，並指馬將留下前科，以馬英九的政治性格，是無法容忍的；邱太三指出，這種情事的發生是國家的不幸，這提醒擁有權力的人要小心謹慎，也給未來擁有權力的人要戒慎恐懼。

邱太三說，對於本案的基本事實，馬本人亦不否認，至於法律上的評價，因馬可以上訴，就交給法院做最後的確認。

(中時 )

直播》洩密案逆轉判有罪 馬英九… 邱太三：任內不會宣布廢死

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