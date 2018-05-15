才把未婚妻頭像刺手上 朴有天分手悔婚乳業千金！

朴有天、黃荷娜悔婚宣布分手。（圖／達志影像；取自韓國me2day微博）

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中時電子報
朴有天過去曾將未婚妻頭像刺在手臂上。（圖／取自DISPATCH韓娛王微博）
網友討論朴有天分手未婚妻消息。（圖／取自新浪微博）

韓團JYJ成員朴有天去年8月退伍，他服役期間風雨不斷，先是捲入性侵案，接著又認戀韓國南陽乳業創始人千金黃荷娜，還多次傳出兩人好事近，但婚期被一延再延，讓外界霧裡看花，今(15日)韓媒驚爆朴有天和未婚妻已低調分手，說好的婚宴確定吹了。

朴有天去年5月被韓國狗仔拍到與黃荷娜約會，不久他宣布退伍後，將在秋天和小3歲的南洋乳業的千金黃荷娜結婚，8月朴有天退伍時，被媒體拍到左手手臂上多了一個女性畫像刺青，被解讀為是未婚妻的頭像，而黃荷娜右手臂也被發現同步刺上疑為「有天」英文加上「0922」，疑暗示是正確婚期，但之後後傳出延到10月10日，最後不了了之。

朴有天和未婚妻愛的轟轟烈烈，今卻閃電傳出兩人和平分手，據《SportsWorld》報導，兩人的共同好友透露，朴有天和未婚妻的婚禮已取消，但不清楚分手原因，黃荷娜將退回粉絲的身分繼續支持朴有天，雙方從今年初起逐漸疏遠，又加上婚禮無限期被延，最終導致悔婚。

而對朴有天恢復單身，網友大多開心表示：「這部韓劇終於大結局了」、「紋身怎麼辦？」、「分了才好」、「支持有天的選擇」。

(中時電子報)

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