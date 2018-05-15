結婚生子在花蓮 幸福感倍增!

花蓮縣春季集團結婚場面盛大，新郎下跪向新娘求婚。（花蓮縣政府提供）

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中時電子報
綜合報導

花蓮人結婚生子好幸福！今年參加春季集團結婚的新人，不但有大尺寸液晶電視作為成家禮，縣長傅崐萁更傳授夫妻相處之道，並宣布從今年起，花蓮生育將補助增加一倍，期待新人們努力增產報國，有效提升縣內生育率。

花蓮縣第21屆春季集團結婚典禮，(6)日於遠雄悅來大飯店隆重舉行，52對新人在縣長傅崐萁、立委徐榛蔚、陸軍花東防衛指揮部指揮官賀正、花蓮市長魏嘉賢、壽豐鄉長張懷文與在場貴賓共同的祝福及見證下完成婚禮。傅崐萁加碼贈送每對新人50吋液晶電視作為成家禮，恭賀每對新人都能幸福美滿、鍾愛一生。

傅崐萁縣長表示，很榮幸見證52對新人在此結為連理，結婚不是兩個人的事，更是兩個家庭的結合，必須相互關懷，在人生的旅途攜手共進，才能組成圓滿、成功的幸福家庭。

他強調說，「婚前慎選所愛、婚後愛你所選！」，婚後先生心胸要寬大，妻子對先生能包容，夫妻同心，才能打造幸福美滿的婚姻。他也宣布，從今年起，花蓮生育補助增加一倍，期望提升縣內生育率。

據統計，花蓮縣府歷年來辦理春、秋兩季集團結婚，目前已創造1,735對佳偶。本次春季集團結婚邁入第21屆，現場共有52對新人，新郎們個個身著筆挺西裝、新娘們身穿浪漫白紗，在親友們的夾道祝福下，雙雙對對攜手步上幸福紅毯。

縣長傅崐萁、立委徐榛蔚等貴賓，與春季集團結婚的新人合照，大家都比出愛心手勢，現場充滿歡樂氣氛。（花蓮縣政府提供）

沒有趕上這一次春季集團結婚的民眾，倒也不必懊惱，因為秋季集團結婚也已經開始申請，即日起可上花蓮縣民政局網站下載簡章。有意參加的新人，要好好把握機會，才能「愛戀花蓮 幸福一生」。(花蓮縣政府廣告)

(中時電子報)

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